Vaikea tilanne idässä – täällä Venäjä etenee

Ukraina on edennyt Kurskin alueella, kuten Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä. Samaan aikaan 9. elokuuta venäläisjoukot etenivät paikallisesti Donetskin alueella Tshasiv Jarissa, Toretskissa ja Pokrovskissa, kertoo Kansainvälinen sotatutkimusinstuutti ISW viestipalvelussa X.

Geopaikallistettu videoaineisto osoittaa venäläisjoukkojen edenneen Lisova-kadulla Kalynivkassa Tshasiv Jarin pohjoispuolella ja edemmäs länteen Siverskyi Donets-Donbas-kanavan länsipuolella Zhotnevyin mikroraionissa Tshasiv Jarin itäpuolella.

Lisäksi videoaineisto näyttää venäläisten edenneen Horlivska-kadulle Nju Jorkin kylässä Toretskin eteläpuolella. Venäläiset ovat edenneet myös Novoaleksandrivkan länsipuolella Ivanivkassa Pokrovskin itäpuolella.

Venäläiset sotabloggaajat ovat väittäneet joukkojensa olevan jo 10 kilometrin päässä Pokrovskista, mutta ISW arvioi todisteiden perusteella todelliseksi etäisyydeksi 17 kilometriä. Venäläiset ovat siis Hrodivkan kylän itäreunalla, jota kohden he ovat edenneet varsin suoraan länteen Avdijivkasta, jonka ukrainalaiset menettivät keväällä kovien taisteluiden ja ammuspulan myötä.

Avdijivkasta noin 45 kilometriä luoteeseen sijaitseva Pokrovsk nimeään kantavan piirinsä hallintokeskus, jossa ennen täysimittaista sotaa reilut 60 000 asukasta. Keskus sijaitsee Avdijivkaan ja Bahmutiin johtavien valtatieden risteyksessä.

