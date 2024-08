Näillä joukoilla Venäjä yrittää hidastaa Ukrainan hyökkäystä

Venäjä yrittää hidastaa Ukrainan hyökkäystä Kurskin alueelle rajalle valmiiksi sijoitetuilla joukko-osastoilla, arvioi ajatuspaja ISW X-viestissään.

Ukraina aloitti yllätyshyökkäyksen rajan yli Kurskin alueelle tiistaina. Ukrainalaisjoukot ovat arvioiden mukaan edenneet jopa 10 kilometrin syvyyteen ja ottaneet hallintaansa lukuisia kyliä.

ISW:n mukaan raja-alueille on sijoitettu pääosin asevelvollisista koostuvia yksiköitä, turvallisuuspalvelu FSB:n alaisia rajavartiojoukkoja sekä tsetseeneistä koostuvia Ahmat-erikoisjoukkoja. Nämä yksiköt ovat olleet vastuussa Ukrainan hyökkäyksen torjumisesta.

Venäjän sotajohtoon todennäköisesti kohdistuu painetta lähettää alueelle kokeneempia joukkoja, mutta tämä taas saattaisi heikentää Venäjän hyökkäyskykyä Itä-Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriö on kuitenkin kertonut siirtävänsä alueelle raketinheittimiä, tykistöä ja panssariajoneuvoja, ja venäläiset sotabloggaajat ovat julkaisseet videoita alueelle lähetetyistä lisäjoukoista.

Vahvistusta on haettu muun muassa muista asevelvollisista koostuvista joukoista, sotilastiedustelun alaisista Spetsnaz-joukoista, SSO-erikoisjoukoista, Wagner-palkkasotilaista sekä ”Donetskin kansantasavallan” 1. armeijakunnasta. Joidenkin väitteiden mukaan Kurskiin olisi siirretty jopa reservissä olleita Afrikassa palvelleita sotilaita.

Lisäksi alueelle on lähetetty erilaisia Itä-Ukrainan ”kansantasavaltojen” puolisotilaallisia joukkoja, mukaan lukien pääosin abhaaseista ja muista kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuva Pjatnaška-prikaati sekä Dikaja-divisioona.

Sotabloggaajien mukaan venäläisjoukoille olisi annettu tehtäväksi estää Ukrainan eteneminen sekä työntää ukrainalaisjoukot takaisin rajan taakse. Väitteiden mukaan Ukrainan etenemistä hidastamaan oltaisiin lähettämässä myös reservissä olleita pohjoisen joukkoryhmän yksiköitä, jotka oli alun perin varattu hyökkäysoperaatioihin Harkovan suunnalla.

Mikäli väite on totta, kertoo se siitä, että Venäjän sotajohto on valmis hidastamaan hyökkäystä Harkovan rintamalla vastatakseen Ukrainan toimiin.

Laajempi joukkojen uudelleensijoittelu vie kuitenkin aikaa, ja uusien joukkojen saapuminen kestänee useita päiviä.

The Russian military command appears to be relying on existing units deployed to the international border area and readily available forces in the rear, most of which are units staffed with conscripts and irregular forces, to address the ongoing Ukrainian incursion into Kursk… https://t.co/9P54FZo8J5 pic.twitter.com/xaVIDMW27z

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 10, 2024