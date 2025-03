Vaihtoautossa voi piillä riski – TE: Kiinnitä tähän huomiota

Käytettyä autoa ostavan kuluttajan kannattaa olla tarkkana autokaupoilla. Ostajan kannattaa selvittää auton historia, sille tehdyt huollot sekä tekniikan kunto mahdollisimman hyvin. Aiheesta kertoo Talouselämä.

Auton ostoa harkitsevan on syytä varmistaa auton huoltokirjasta, että autoon on tehty tarvittavat huollot. Sen lisäksi, että kaikki huollot on tehty, on hyvä tarkastella sitä, onko ne tehty itse vai teetetty huoltoliikkeessä. Itsetehdyissä huolloissa piilee riskejä eikä ole helppoa varmistua siitä, että kaikki on tehty oikein.

Autojen ostajien riskit ovat kasvaneet myös uuden tekniikan ja sähköistymisen myötä, arvioi Visa-Auto autoliikkeen johtaja Miikka Lännistö. Sähköautoa ostavan tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea auton akun kuntoon, jonka voi selvittää erillisellä akkutestillä.

Suomen ulkopuolelta tuotavien autojen määrä on kasvanut, mikä lisää myös ostajan riskejä. Lännistö nostaa esimerkiksi Suomeen tuodut Toyotat, joita käytetään esimerkiksi Italiassa paljon takseina. Hänen mukaansa tällaisia autoja on usein kolaroitu paljon. Toisinaan auton ostaja ei tiedä ostamansa auton kolarihistoriasta.

– Ne (tuontiautot) korjataan täällä Suomessa, jossain maalaamossa ja tavallaan sinne hukkuu sitten taksin historiat eikä ulkoisista vaurioista jää mitään merkintää. Ne laitetaan sitten myyntiin ehjän hinnalla, Lännistö varoittaa.

Lisäksi ulkomailta tuodun auton puuttuvat varusteet, kuten penkinlämmitin tai polttoainekäyttöinen lisälämmitin, voivat hankaloittaa auton jälleenmyyntiä Pohjoismaissa, jossa kovat pakkaset edellyttävät parempaa varustelua.