Nämä tiet ruuhkautuvat pahiten pääsiäisenä

Pääsiäisen menoliikenne on Fintrafficin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan vilkkaimmillaan kiirastorstaina kello 13–19. Liikennettä on runsaasti myös pitkäperjantaina 3.4. kello 9–14 ja pohjoisessa vielä myöhemminkin.

Ajoittaista jonoutumista esiintyy etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4, 5 ja 9 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Paluuliikenne kasvaa Fintrafficin ennusteiden mukaan jo sunnuntaina iltapäivän ja illan aikana. Paluuliikenteen huippu on maanantaina kello 12–20 välillä.

Jonoutumisiin on syytä varautua.

– Pääsiäisen pitkät pyhät houkuttelevat monet suuntaamaan kohti mökkimaisemia tai pohjoisen tuntureita. Automäärät alkavat vähitellen lisääntymään pääteillä jo keskiviikkona, mutta sen ruuhkaisimman päivän odotetaan olevan kiirastorstai. Liikkeellä on talvilomiin verrattuna enemmän autoilijoita, sillä lomille suunnataan nyt kaikkialta samaan ajankohtaan ilman talviloman porrastusta, kertoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta päivystävä päällikkö Tuuli Salonen.

Viranomaiset kehottavat varaamaan matkaan aikaa, seuraamaan liikennetietoja ja huolehtimaan kuljettajan vireydestä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Matkaan tulee lähteä vain hyvin levänneenä ja oikealla asenteella. Varaa ajomatkaan runsaasti aikaa, jolloin turhat ja vaaralliset ohitukset ruuhkassa jäävät pois. Muista myös riittävä turvaväli edellä ajavaan, mikä antaa aina pelivaraa yllättäviin jarrutustilanteisiin. Tarkista myös, että ajoneuvosi on kunnossa ja alla ovat keliin sopivat renkaat, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Myös Liikenneturva korostaa, että ratin takana on syytä keskittyä vain itse ajamiseen. Riski joutua onnettomuuteen kaksinkertaistuu, jos kuljettaja viestittelee tai kurottelee puhelintaan ajon aikana. Myös navigointijärjestelmä tai muu auton näyttö vie kuskin keskittymistä pois liikenteestä.

– Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla varsinkin silloin, kun liikkeellä on paljon porukkaa. Näyttöön keskittyvä kuljettaja ei mahdu tähän yhtälöön. Säädä navigaattori valmiiksi ennen liikkeelle lähtöä, pidä puhelin piilossa ajon aikana tai pyydä matkustajilta apua, jotta voit keskittyä vain liikenteeseen, Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen sanoo.