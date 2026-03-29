Huonokuntoisen tuontiauton ostoriski on merkittävä

Monet kuljettajat etsivät silti käytettyjä tuontiautoja ulkomailta – oli kyse sitten tietystä mallista, paremmasta varustelusta tai halvemmasta hinnasta, kertoo Autoalan tietoyritys carVertical.

Vaikka auto näyttäisi olevan hyvin huollettu, monen vuoden ikäisessä autossa voi olla kuitenkin piileviä vikoja tai peukaloitu matkamittari. Koska maat eivät järjestelmällisesti vaihda ajoneuvotietoja, huonokuntoisen tuontiauton ostoriski on yhä merkittävä.

Lähes jokaisessa tutkitussa maassa (17/18) Saksa oli viiden tärkeimmän ajoneuvojen tuontimaan joukossa. Ajoneuvoja tuotiin myös paljon Ranskasta (16 maassa), Italiasta (14) ja Belgiasta (11), tosin tuontitavat vaihtelivat merkittävästi markkinoiden mukaan.

Vuonna 2025 carVerticalin käyttäjien Suomessa tarkistamista kaikista ajoneuvoista 15,3 prosenttia oli tuotu Ruotsista, 12,9 prosenttia Saksasta, 2,9 prosenttia Italiasta, 1,8 prosenttia Yhdysvalloista ja 1,8 prosenttia Alankomaista.

CarVerticalin tietojen mukaan tuontiajoneuvojen osuus oli 44,4 prosenttia kaikista Suomessa tarkistetuista autoista ja 55,6 prosenttia oli paikallisia ajoneuvoja eli ei tuontiajoneuvoja.

– Saksan, Ranskan ja Italian kaltaisilla mailla on pitkälle kehittynyt autoteollisuus. Koska monet uusista autoista myydään näissä maissa, on luonnollista, että liisauskausien lopussa osa näistä ajoneuvoista viedään muihin maihin. Tuonti on myös yleistä naapurimaiden välillä, toteaa carVerticalin automarkkinoiden asiantuntija Matas Buzelis.

Moni käytetty tuontiauto on kärsinyt vaurioista tai sen matkamittaria on peukaloitu

Vaikka tuontiauto saattaa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, tuontiautot ovat usein olleet osallisina vakavissa onnettomuuksissa tai niiden matkamittaria on peukaloitu.

Suomen pääasiallisilla tuontimarkkinoilla matkamittaria oli peukaloitu 1,4 %:ssa ajoneuvoista, jotka oli tuotu Ruotsista, 1,4 prosentissa Saksasta, 3,9 prosentissa Italiasta, 28,7 prosentissa Yhdysvalloista ja 2,7 prosentissa Alankomaista.

Vähentämällä ajokilometrimäärää epärehelliset myyjät odottavat myyvänsä ajoneuvon kalliimmalla. Siten pahaa-aavistamattomat kuljettajat eivät vain maksa liikaa, vaan pulittavat ehkä myöhemmin auton huollosta suuria summia.

Monissa tapauksissa ajoneuvohistoria pysyy kansallisissa rekistereissä. Kun auto on viety ulkomaille, sen historia saattaa alkaa puhtaalta pöydältä, joten ostajien on vaikeampi saada kattavia tietoja sen menneisyydestä.

Vauriotilastot paljastavat myös karun todellisuuden. Suomeen Ruotsista tuoduista autoista kolmella prosentilla oli vauriotietoja. Saksasta tuoduista autoista osuus oli 81 prosenttia, Italiasta 5,7 prosenttia, Yhdysvalloista 39 prosenttia ja Alankomaista 56,4 prosenttia.

Vaikka kaikki vauriot eivät olekaan kriittisiä, ei ole ehkä turvallista ajaa autolla, joka on joutunut vakavaan onnettomuuteen. Lisäksi korkeampien voittojen toivossa jotkut myyjät korjaavat autoja käyttämällä muita kuin alkuperäisiä osia, ja ne voivat vikaantua nopeammin.

– Eurooppalaisten kuluttajien pääsyä ajoneuvotietoihin on nykyisin rajoitettu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisten henkilötietojen laajan määritelmän vuoksi. Vaikka EU onkin ottanut joitakin askeleita oikeaan suuntaan äskettäisten digitaalialan koontiasetusta koskevien ehdotustensa ansiosta, on olemassa riski näiden lisäehdotusten peruuttamisesta, mikä ei tosiasiallisesti mitenkään parantaisi käytettyjen ajoneuvojen markkinoiden avoimuutta ja turvallisuutta, huomauttaa Matas Buzelis.

Suosituimmat merkit ovat kaikkein riskialttiimpia

Vuonna 2025 Suomeen tuotiin eniten seuraavia automerkkejä: BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Audi ja Volkswagen. Vaikka näillä merkeillä on yleensä hyvä maine jälkimarkkinoilla, niiden suosio houkuttelee myös epärehellisiä myyjiä.

Näiden viiden suosituimman merkin joukossa Volkswagenin matkamittaria oli peukaloitu eniten eli 3,4 prosentissa autoista. Sitä seurasivat BMW 3,2 prosenttia, Audi 3,1 prosenttia, Mercedes-Benz kolme prosenttia ja Volvo 2,4 prosenttia.

Mitä tulee vaurioihin, 36,8 prosentilla tuoduista BMW:eistä oli vauriotietoja, Mercedes-Benzillä 28,2 prosenttia, Audilla – 26,2 prosenttia, Volkswagenilla 14,9 prosenttia ja Volvolla 12,3 prosenttia.