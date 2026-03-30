Nopeusrajoitukset nousevat maanteillä

Talven ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset poistuvat maanteiltä porrastetusti keskiviikosta 1. huhtikuuta alkaen.

Kesänopeuksiin voidaan siirtyä ensin Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Sisä-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Itä-Suomen maanteillä. Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla nopeusrajoituksia voidaan nostaa 8. huhtikuuta alkaen.

Alueelliset elinvoimakeskukset päättävät siirtymien tarkemmat ajankohdat ja voivat myöhentää sitä edellä mainituista päivämääristä, mikäli paikalliset sää- ja keliolosuhteet sitä edellyttävät. Väyläviraston mukaan koko maassa on kuitenkin määrä palata kesäkauden nopeusrajoituksiin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Tarvittaessa alennetut rajoitukset voidaan jättää voimaan tieosuuksilla, joilla päällysteen mahdollinen huono kunto sitä edellyttää

– Tienkäyttäjien kannattaa muistaa kylmien öiden riskit: yöpakkasia voi olla eri puolilla maata, jolloin mahdollinen sulamisvesi voi jäätyä tien pintaan aamun tunneiksi, muistuttaa tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta.

– Lisäksi kesärenkaiden vaihtoa kannattaa pohtia oman ajoympäristön mukaan. Jos vaikkapa ajaa pääsiäiseksi pohjoiseen, renkaiden vaihtoa ei kannata kiirehtiä turhaan. Monilla talvirenkaina on nastarenkaat, joita saa käyttää vielä huhtikuunkin puolella, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla, hän jatkaa.

Kesänopeuksiin siirryttäessä on hyvä muistaa, että turvallinen ajaminen edellyttää monesti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallisi.

– Nopeusrajoitus on nimensä mukaisesti suurin sallittu ajonopeus, ei tavoitenopeus. Sopivan tilannenopeuden valintaan vaikuttavat esimerkiksi liikenteen määrä, keliolosuhteet ja kuljettajan vireystila. Jos kokee jatkuvaa tarvetta ohituksiin, kannattaa ensin tarkistaa oman nopeusmittarin lukema, toteaa tieturvallisuuden johtava asiantuntija Noora Airaksinen Väylävirastosta.

LUE MYÖS:

Tivi: Uutta nopeusvalvontaa ehdotetaan Suomeen – puolittanut liikennekuolemat

