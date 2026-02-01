”Vahva valuutta” – Kiina haluaa syrjäyttää dollarin

Kiinan presidentti Xi Jinping on esittänyt toistaiseksi vahvimman vaatimuksensa kiinalaisen renminbin nostamiseksi globaaliksi reservivaluutaksi. Xi linjasi tavoitteestaan Financial Timesin mukaan Kiinan kommunistisen puolueen keskeisessä ideologisessa Qiushi-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa, jossa hän korosti ”vahvan valuutan” merkitystä Kiinan kasvavalle roolille kansainvälisessä rahajärjestelmässä.

Kommentit olivat alun perin osa puhetta, jonka Xi piti vuonna 2024 alueellisille kommunistisen puolueen korkeille virkamiehille, mutta niitä ei ollut julkaistu julkisesti ennen tätä viikkoa.

Xin mukaan Kiinan on rakennettava valuutta, jota käytetään laajasti kansainvälisessä kaupassa, investoinneissa ja valuuttamarkkinoilla ja joka saavuttaa reservivaluutan aseman. Tämän tueksi hän peräänkuulutti vahvaa keskuspankkia, globaalisti kilpailukykyisiä rahoituslaitoksia sekä kansainvälisiä finanssikeskuksia, jotka houkuttelevat ulkomaista pääomaa ja vaikuttavat globaaliin hinnoitteluun.

– Peking haluaa juanista vakavasti otettavan globaalin valuutan – ei välttämättä syrjäyttämään dollaria yhdessä yössä, vaan strategiseksi vastapainoksi, joka rajoittaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa hajautuvassa rahoitusjärjestelmässä, The Asia Groupin Kiina-johtaja Han Shen Lin kuvaa FT:lle.

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen, keskuspankkipolitiikan muutokset sekä geopoliittiset jännitteet ovat saaneet keskuspankit pohtimaan valuuttavarantojensa rakennetta uudelleen. FT:n tavoittamien asiantuntijoiden mukaan Kiina pyrkii asemoimaan renminbin strategiseksi vastapainoksi dollarille pikemminkin pitkällä aikavälillä kuin välittömänä korvaajana.

Vaikka renminbin käyttö kaupan rahoituksessa onkin kasvanut, sen osuus maailman valuuttavarannoista on yhä alle kaksi prosenttia. Analyytikot korostavat, että pääomaliikkeiden vapauttaminen ja täysi vaihdettavuus ovat keskeisiä edellytyksiä valuutan aseman vahvistamiselle.