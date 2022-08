Vaatimus Virosta: Putinistit pitää saada jo kuriin

Vironvenäläinen kansalaisaktivisti, lakimies Jevgeni Krištafovič kirjoittaa Postimees-lehdessä, että Venäjän toimintaa on katsottu liian kauan sormien läpi.

– Itä-Ukrainan ihmiset ovat maksaneet ja maksavat kauhean hinnan suvaitsevaisuudestaan Vladimir Putinia kohtaan. Niille, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet: Moskova on käyttänyt kaikki nämä vuodet neuvostoimperiumin raunioissa venäjänkielistä väestöä vakauden horjuttamiseen, jännitteiden lisäämiseen sekä estämään Neuvostoliitosta itsenäistyneiden maiden integroitumista EU:n ja Naton rakenteisiin, Krištafovič kirjoittaa.

Venäjän presidentti ei hänen mukaansa oikeasti välitä venäjänkielisestä väestöstä.

– Putin ei tilaisuuden tullessa epäröinyt tehdä Ukrainan venäjänkielisten alueiden asukkaista tykinruokaa ja ohjushyökkäysten kohteita. Se oli täysin ennakoitavissa.

Kansalaisaktivistin mukaan Virossakin osa venäjänkielisestä väestöstä on radikalisoitunut niin sanotuiksi putinisteiksi.

– Maaliskuussa julkaistun Globsec-kansalaisjärjestön tutkimuksen mukaan 24 prosenttia Viron asukkaista ei usko, että Venäjä – jonka joukot pommitivat Mariupolin maan tasalle ja järjestivät kansanmurhan Butšassa – aiheuttaisi sotilaallisen uhan kotimaalleen.

Prosenttiosuus on suunnilleen yhtä iso kuin venäläisvähemmistön osuus Viron kansalaisista.

– Kaikki nämä vuodet olemme reagoineet melko lievästi paikallisten venäläisten radikalisoitumiseen. Venäjän kansalliset televisiokanavat lähettivät tänne ongelmitta militaristista propagandaansa vuoden 2022 kevääseen asti, Krištafovič viittaa vironvenäläisten informaatiokuplaan.

– Lasnamäen (venäläisten suosima kaupunginosa Tallinnassa) suurimmassa koulussa oppilaat vihittiin näyttävästi lukiolaisiksi neuvostosymbolien alla. Venäjän aggressiota ylistäneet Kuolematon polku -kulkueetkaan (Venäjän voitonpäivän marssi Tallinnassa) eivät kohdanneet vastustusta. Sen sijaan, että olisimme opettaneet venäjänkielisille lapsille viron kieltä ja edistäneet yhteiskuntaan integroitumista, heitä lähetettiin Venäjän viranomaisten järjestämille leireille, hän jatkaa.

Vironvenäläisen kansalaisaktivistin mukaan putinistit on saatava jo kuriin. Oikea askel hänen mukaansa oli venäläisten televisiokanavien lähetysten katkaiseminen ja Kremlin asialla olevien provokaattoreiden karkottaminen Virosta.

Krištafovič esittää jatkotoimia.

– Sotilaallisen propagandan välineinä käytetyt neuvostomuistomerkit ja julkisissa tiloissa sijaitsevat miehityshallinnon symbolit on poistettava, hän vaatii.

– Tärkeintä on kuitenkin venäjänkielisen koulun uudistaminen. Kaikkien maan asukkaiden pitää hallita viron kieli tasavertaisesti, ja se on taattava kaikille myös alueilla, joissa on paljon kielellisiä vähemmistöjä.

Aktivistin mukaan venäläisten pitäisi käydä läpi samanlainen itsetutkiskelu ja prosessi, jota saksalaiset tekivät natsihallinnon jälkeen.

– Emme tiedä vielä, kuinka ja milloin koko Venäjän kansa saa kuurin denatsifikaatiosta, desovietisoinnista ja deputinisaatiosta. Virossa olemme kuitenkin sen jo aloittaneet ja jatkamme loppuun asti.