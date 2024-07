Vaaralliset ohitukset ovat huolestuttavan yleisiä

Edeltäneen vuoden aikana useampi kuin kahdeksan kymmenestä oli ohitettu huomattavalla ylinopeudella erittäin usein tai usein, kertoo Liikenneturva. Kolme neljästä kertoi ohitustilaisuutta kärkkyneen roikkuneen vaarallisen lähellä takapuskuria. Useamman kuin joka toisen eteen oli ohituksen jälkeen kiilattu liian lähelle.

Liikenneturva selvitti kyselyllä autoilevien kokemuksia ohitustilanteista. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Niklas Gullfors pitää kyselyn tuloksia huolestuttavina.

– Ohittamisen sääntöjen tulisi olla peruskauraa ihan jokaiselle kuljettajalle. Kyselymme kertoo kuitenkin siitä, että varsin monen kuljettajan tulisi palata autokoulun penkille tai katsoa ainakin peiliin pitkään ja hartaasti. Jos lähtee riskillä ohittamaan, aiheuttaa sillä vaaraa paitsi itselleen myös muille, Gullfors sanoo tiedotteessa.

Liikenneturvan kyselyssä lähes joka kolmas kuljettaja on edeltäneen vuoden aikana ollut erittäin usein tai usein tilanteessa, jossa takana ajava on lähtenyt ohitukseen ja jatkanut sitä, vaikka vastaan on tullut auto. Hieman harvempi on kohdannut vastaavan tilanteen niin, että ohitukseen lähtenyt on luopunut ohittamisesta.

Lähes joka viides kuljettaja on kohdannut ohittavan vastaantulevan omalla kaistalla tai kaistojen keskellä niin, että mahdollinen törmäys on pelottanut. Joka seitsemäs on joutunut jarruttamaan tai väistämään itse pientareen puolelle estääkseen onnettomuuden.

– Tilanne, jossa toinen on omalla toiminnallaan estänyt onnettomuuden, on hälyttävän yleinen. Se kertoo siitä, että riskiohituksesta on selvitty vain tuurilla. Eikä onni kestä ikuisesti, Gullfors toteaa.

Hän muistuttaa, että ohitettaessa on varmistuttava siitä, että tie on selvä riittävän pitkältä matkalta.

– Ohitettaessa tulee olla riittävästi näkemää ja tilaa. Jos turvallinen ohituspaikka ei heti aukea, on vain jäätävä ajamaan hitaamman ajoneuvon taakse riittävän etäälle. Tämä koskee myös pyöräilijän ohittamista. Esimerkiksi ohituskieltoalueella, risteyksissä tai sulkuviivaa rikkoen ei saa ohittaa.

– Kannattaa myös harkita uudemman kerran, mikä järki on ohitella pitkässä letkassa. Sillä vain kiihdyttää haitariliikettä ja kasvattaa peräänajon riskiä ilman, että matkantekoa mainittavasti joudutettaisiin. Ohituksesta saatava ajallinen hyöty on usein varsin vähäinen, Gullfors sanoo.