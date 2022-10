Uutuuskirja kertoo ministerin koronapuheluista – ”Krista täällä hei”

Professori Markku Mäkijärvi toimi koronakriisin alkuaikana keväästä 2020 alkaen HUSin johtajaylilääkärinä ja sittemmin toimitusjohtajana. Tänään julkaistava teos Koronapeli. Suomen pandemiataistelun päiväkirja (Otava) on hänen muistiinpanoihinsa ja päiväkirjoihinsa pohjautuva kuvaus tapahtuneesta.

Kirjan nimi tulee Suomen yliopistollisten sairaaloiden viiden johtajaylilääkärin perinteestä. Heillä oli jo vuosia ennen pandemiaa tapana vuotuisessa viikonlopputapaamisessa pelata illallisen jälkeen turnaus korona-lautapelillä.

Oheiset poiminnat Markku Mäkijärven päiväkirjoista palauttavat mieliin ja kertovat kulissien takaisista maan johdon toimista ja vastuuministeri Krista Kiurun (sd.) puheluista koronan alkuaikoina.

Keväällä 2020

Pääministeri jatkoi rauhoittelevaa linjaa vielä 8.3. sanomalla, ettei Suomessa valmistauduta näyttäviin toimiin. Italiassa oltiin samaan aikaan asettamassa miljoonia ihmisiä ka ranteeniin. Useissa maissa mitattiin matkustajien lämpöjä lento- ja juna-asemilla. ”Jätetään ne spektaakkelit muille”, (Sanna) Marin sanoi.

31.3.2020

Pidän (presidentti Sauli Niinistön) ajatusta hallituksen työtä tukevasta operatiivisesta kriisi johtoryhmästä erinomaisena. Ammattitaitoinen kriisin erikoispiirteisiin syventynyt ryhmä olisi hyödyksi kaikille toimijoille. Hallitus voisi hyvin informoituna keskittyä tekemään päätöksiä ja linjauksia, ministeriöt voisivat keskittyä kehittämään lainsäädäntöä ja määräyksiä muuttuvan kriisin vaatimusten mukaan, ja voisimme kentällä keskittyä toimeenpanemaan päätöksiä, joiden toimeenpanon tapa ja mallit olisi sovitettu käytäntöön jo etukäteen ja sopusoinnussa päätöksen tavoitteiden kanssa. Mietin, onko (pääministeri Sanna) Marinin (hylkäävä) päätös loppuun saakka harkittu vai onko hallitus pelännyt menettävänsä valtaa tälle nyrkille.

17.4.2020

Ministeriön palaverissa kaikki johtajaylilääkärit painottavat Kela-kyytien tärkeyttä, sillä sairaankuljetus on useilla alueilla pahoin ruuhkautunut. Koronaraportointi hoivakotien ja kotihoidon osalta kangertelee. Suomeen kuljetettavaksi suunnitellut ruotsalaiset tehohoitopotilaat odottavat yhä ministeri Krista Kiurun kuittausta. Sitten pitäisi vielä saada vihreää valoa pääministeriltä. Taitaa mennä ohi koko tarjous hoitaa muutama ruotsalainen potilas suomalaisilla teho-osastoilla. Tämä olisi ollut erinomainen mahdollisuus Suomelle saada hyvää mainetta ja ehkä vastavuoroisesti apua tulevaisuudessa.

6.-7.6.2020

Julkisuudessa käydään keskustelua hallituksen pari päivää aiemmin tekemästä maski päätöksestä. Professori Marjukka Mäkelän tekemän selvityksen perusteella näyttöä kasvomaskien hyödyllisyydestä ei ole, eikä kansallista maskisuositusta ole siksi lopulta päätetty antaa. Sosiaali ja terveysministeriön ja ministeri Kiurun epäillään ohjailleen tutkimuksen tekoa.

8.6.2020

Kokouksen jälkeen Asko Järvinen soittaa. Ministeri Krista Kiuru oli soittanut hänelle lauantai-iltana. Lähes tunnin kestäneessä puhelussa Kiuru oli pyytänyt HUSin tukea julkisuudessa hallituksen aiemmalle linjaukselle olla antamatta yleistä maskisuositusta. Keskustelemme aika pitkään, ja lopulta päädymme siihen, että HUS ei anna asiasta erillistä tiedotetta, mutta meillä on valmius kommentoida, jos media ottaa yhteyttä.

Elokuussa 2020

Ministeri Kiuru oli terveydenhuollon vastuuministerinä pitkään eri linjoilla kuin asiantuntijat. Tammikuun lopulla hän totesi haastattelussa, että korona ei ole poliittinen asia eikä vaadi hallituksen reagointia. Hän rauhoitteli ja kielsi lietsomasta paniikkia. Helmikuun puolessavälissä ministeri antoi THL:n tiedotustilaisuuden jälkeen reilummanpuoleista korjaavaa palautetta asianosaisille. Ministeriössä aloitettiin tämän jälkeen terveys viranomaisten yhteisen viestintästrategian valmistelu, mikä osoittautui myöhemmin erittäin hyödylliseksi. Vielä helmikuun lopulla Kiuru piti kausi-influenssaa suurempana terveysuhkana kuin koronaepidemiaa.

… Presidentti Niinistö ehdotti tähän käytännössä kaiken valveillaoloajan vieneeseen työhön avuksi avain virkamiehistä ja huippuasiantuntijoista koostuvaa koronanyrkkiä, mutta ehdotus ei kelvannut pääministerille. Se, oliko kyseessä perusteelliseen arvioon pohjautunut tietoinen valinta, tuoreen pääministerin vallan ja julkisuuden menettämisen pelko vai liiallinen usko normaalin virkamieskoneiston kykyihin myös kriisiaikana, jää kunkin omien arvailujen varaan.

… Pääministeri Marin ei alkuun tuntunut, ainakaan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, noteeraavan koronaepidemiaa juuri lainkaan. Helmikuun alussa hän totesi, että koronaviruksen leviämiseen on Suomessa varauduttu ja hallitus seuraa tilannetta. Helmikuun lopussa hän antoi eduskunnassa pääministerin ilmoituksen, jossa hän varoitteli tavaroiden hamstraamisesta ja infodemiasta eli väärän tiedon levittämisestä sekä epävarmuuden lietsomisesta.

”Alkaa pitkä yksinpuhelu”

11.8.2020

Helsingin johdon kanssa ihmetellään aamukokouksessa ministeri Krista Kiurun voimakkaita kannanottoja pakkotestauksesta ja pakkokaranteenista omalla kustannuksella eilisessä tiedotustilaisuudessa. ”Onkohan edes laillista”, kysyy meistä joku.

24.11.2020

Vastakkainasettelu huipentuu ministeri Kiurun aamupäivällä järjestämään keskustelutilaisuuteen pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan koronaryhmien kanssa. … Tilanteen kiihkeyttä kuvaa myös se, että puhelimeni soi lähes jatkuvasti. Ministeri Kiuru soittaa päivän aikana useamman kerran ja perustelee tiukempia rajoituksia Uudellemaalle.

16.12.2020

Ministeri Kiuru soittaa alkuiltapäivästä, ja puhumme valmiuslaista ja HUSin näkemyksestä. Puhelu päättyy pyyntöön osallistua pari tuntia myöhemmin alkavaan hallituksen neuvotteluun, joka käsittelee poikkeusoloja ja valmiuslakia.

Sunnuntai 3.1.2021

Puhelimeni soi aika myöhään illalla. Näen heti, että ministeri Krista Kiuru soittaa. Vastaan ”Markku” ja kuulen hänen aloittavan kuten aina: ”Krista täällä hei.” Sitten alkaa pitkä yksinpuhelu, jonka aiheena on koronaviruksen uusi muunnos, brittivariantti B.1.1.7.

13.1.2021

Viimein alkaa myös maahantuloa koskevissa asioissa tapahtua. Oppositio vaatii kokoomuksen Antti Häkkäsen johdolla, että hallitus ottaa rajojen valvonnan vakavasti. Presidentti Niinistö suosittelee ennakoivaa varautumista ja lyhyttä itsekurin kuuria.

18.2.2021

Illalla soittaa Krista Kiuru ja on vauhdissa. Hän haluaa, että kansalaisten kriisitietoisuutta uuden virusmuunnoksen vaarallisuudesta nostetaan välittömästi. Tiedottamisen aloittaa ministeriö, sitten jatkaa THL, ja hän pyytää, että seuraavaksi myös HUS tulisi julkisuuteen ja painottaisi koronaohjeiden noudattamisen tärkeyttä. Hän kertoo myös, että laitos tulee antamaan uuden, tiukemman suosituksen Uudellemaalle, ja arvelee, että pääministeri ei hyväksy HUSin johdon vaatimaa muutosta kansalliseen rokotus järjestykseen. Epäilen itsekseni, että tähän liittyy enemmän politiikkaa kuin lääketiedettä, mutta minkäs teet, ainakin yritimme.

23.5.2021

Sunnuntai-iltana kotiin tultua puhelimeni soi. Näen näytöltä, että soittaja on Krista Kiuru, ja vastaan. Hän on huolissaan kokoontumisrajoitusten kesäkuun alussa tulevista lievennyksistä.

24.5.2021

Seuraavana päivänä Krista Kiuru soitti ja kiitti panoksestani kokouksessa.

Taskupuhelukin ministeriltä

28.6.2021

Tänään on Krista Kiurun päivä. Ensin hän soittaa puolenpäivän aikaan ja kertoo eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan istunnon alkavan kohta. Asialistalla on hallituksen esitys maahan tulon turvallisuustoimiksi. Hänen mukaansa maahantulo korkean riskin maista on saatava estettyä. Olen siitä samaa mieltä. Kaksi tuntia myöhemmin puhelin soi uudelleen, ja Krista Kiuru kertoo harmitellen, että valiokunta lievensi hallituksen esitystä.

14.7.2021

Illansuussa puhelin soi ja näytöllä lukee Krista Kiuru. Vastatessani yritän arvailla, mistä mahtaa olla kyse. Kuulen Kristan puhuvan jotain linjan toisessa päässä, mutta mielestäni hän puhuu avustajalleen eikä minulle. Huhuilen muutaman kerran, mutta sitten suljen puhelimen. Kyseessä lienee taskupuhelu. Jään hetkeksi miettimään, onko numeroni ministerin pikavalikossa vai mistä mahtaa olla kyse. Uutta soittoa ei kuulu, joten annan koko asian olla.

17.11.2021

Ministeri Krista Kiuru soittaa illalla kello 18:n maissa ja on kovasti huolestunut kolmansista rokotuksista ja lasten rokottamisesta.

16.12.2021

Ministeri Kiuru esiintyy erittäin vahvasti illan A-studiossa ja vaatii kaikkia rokotustalkoisiin ja samalla kiristyksiä maahantulorajoituksiin. Myös testausta ja tartunnanjäljitystä pitäisi lisätä. Esiintyminen saa paljon huomiota, ja moni kysyy, kumpi korona politiikkaa Suomessa johtaa, pääministeri Marin vai ministeri Kiuru. Marinin erehtyminen altistuneena ravintolaan ja yökerhoon johti kohuun, jonka jälkeen häntä ei ole juurikaan näkynyt julkisuudessa.

17.12.2021

Krista Kiuru soittaa illansuussa ja kertoo, että hallitus keskustelee hätäjarrusta. Päätöstä ei ole vielä tehty, koska kaikki hallituspuolueet eivät vielä ole sen takana.

4.1.2022

Krista Kiuru soittaa illalla kovin tyytymättömänä. HUSin asiantuntijoiden lausunnot viime päivinä ovat hänen mielestään jakaneet väärää viestiä.

7.1.2022

Illalla hallitus päättää, ettei se anna laajaa suositusta etäopetukseen siirtymisestä, mutta maskien käyttöä ja kotitestejä lisätään. …Käsitykseni on, että tässä hallituksen kokouksessa valta pandemian torjunnan johtamisessa vaihtui, koska ministeri Kiuru ei enää saanut kaikkia vaatimuksiaan läpi.