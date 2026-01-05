Uutta tietoa kaapelirikosta: Fitburgin tutkinta jatkuu vielä viikkoja

Poliisilla tulee kestämään Fitburg-aluksen esitutkintatoimissa vielä useita viikkoja. Poliisi kertoo asiasta maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Elisan tietoliikennekaapelin vaurio tapahtui Suomenlahdella keskiviikkona 31. joulukuuta. Poliisin mukaan se on jatkanut tutkintaa tavanomaiseen tapaan teknisin ja taktisin menetelmin.

Fitburg-aluksen epäillään liittyvän keskiviikkona Suomenlahdella tapahtuneeseen tietoliikennekaapelin vaurioon. Aluksella on 14 miehistön jäsentä.

– Tässä vaiheessa esitutkintaa tiedon kerääminen ja analysointi on kesken. Esitutkinnallista tietoa on kerätty muun muassa muilta viranomaisilta, kaapelin vauriopaikalta, Fitburg-rahtialukselta ja miehistön jäsenten laitteista, poliisi tiedottaa.

Toistaiseksi poliisi ei kommentoi tarkemmin tutkinnassa saatuja tietoja. Poliisi sanoo tiedottavansa tutkinnasta seuraavan kerran siinä vaiheessa, kun kokonaisuudesta on merkittävää uutta tietoa.

