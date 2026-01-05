Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Viranomaisten haltuunottama Fitburg-alus lumisateessa Kirkkonummen Kantvikissä 4. tammikuuta 2026. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Uutta tietoa kaapelirikosta: Fitburgin tutkinta jatkuu vielä viikkoja

  • Julkaistu 05.01.2026 | 15:05
  • Päivitetty 05.01.2026 | 15:42
  • Itämeri, Poliisi
Viranomaisen tutkintatoimet jatkuvat.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Poliisilla tulee kestämään Fitburg-aluksen esitutkintatoimissa vielä useita viikkoja. Poliisi kertoo asiasta maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Elisan tietoliikennekaapelin vaurio tapahtui Suomenlahdella keskiviikkona 31. joulukuuta. Poliisin mukaan se on jatkanut tutkintaa tavanomaiseen tapaan teknisin ja taktisin menetelmin.

Fitburg-aluksen epäillään liittyvän keskiviikkona Suomenlahdella tapahtuneeseen tietoliikennekaapelin vaurioon. Aluksella on 14 miehistön jäsentä.

– Tässä vaiheessa esitutkintaa tiedon kerääminen ja analysointi on kesken. Esitutkinnallista tietoa on kerätty muun muassa muilta viranomaisilta, kaapelin vauriopaikalta, Fitburg-rahtialukselta ja miehistön jäsenten laitteista, poliisi tiedottaa.

Toistaiseksi poliisi ei kommentoi tarkemmin tutkinnassa saatuja tietoja. Poliisi sanoo tiedottavansa tutkinnasta seuraavan kerran siinä vaiheessa, kun kokonaisuudesta on merkittävää uutta tietoa.

LUE MYÖS:
Tämä Suomenlahden kaapelirikosta tiedetään nyt

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)