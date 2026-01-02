Tämä Suomenlahden kaapelirikosta tiedetään nyt

Poliisi on kuulustellut Fitburg-aluksen miehistön jäseniä. Kuulustelujen myötä poliisille on muodostunut selkeämpi käsitys tapahtumien kulutusta ja eri roolituksista miehistön jäsenten kesken.

Fitburg-aluksen epäillään liittyvän keskiviikkona Suomenlahdella tapahtuneeseen tietoliikennekaapelin vaurioon. Aluksella on 14 miehistön jäsentä. Miehistön jäsenistä kaksi henkilöä on pidätettynä ja kaksi muuta asetettuna matkustuskieltoon. Heitä on kuulusteltu torstaina ja kuulusteluja jatketaan tänään perjantaina.

– Kuulustelut ovat selkeyttäneet tapahtumien kulkua ja eri roolituksia miehistön jäsenten kesken. Kuulusteluita jatketaan edelleen, toteaa tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.

Keskusrikospoliisi on perustanut yhteisen kansainvälisen tutkintaryhmän (Joint Investigation Team, JIT) yhdessä Viron kanssa. Yhteinen tutkintaryhmä mahdollistaa saumattoman yhteistyön Viron viranomaisten kanssa.

Poliisi on jatkanut yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa vedenalaista paikkatutkintaa rikkoutuneen kaapelin ympäristössä. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva johtaa vedenalaisen rikospaikkatutkinnan operatiivisia toimia yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa. Tutkinnassa hyödynnetään Suomenlahden merivartioston monipuolista vedenalaisen toiminnan kalustoa. Myös Puolustusvoimat antaa virka-apua kaapelivaurion tutkintaan liittyen.

Liikenne ja viestintävirasto Traficomin keskiviikkona 31.12. aloittaman satamavaltiotarkastuksen aluksella tapahtuvat toimet on saatu päätökseen 1.1.2026. Tarkastuksessa varmistettiin, että alus täyttää sitä koskevien kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset.

– Alus oli ikäänsä nähden normaalissa kunnossa. Tarkastuksen aikana testasimme laitteita sekä tarkastimme aluksen tilojen, laitteiden, varusteiden ja järjestelmien kunnon ja vaatimustenmukaisuuden sekä valvoimme aluksen henkilöstön pitämän turvallisuusharjoituksen, kertoo Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen.

Havaittujen puutteiden määrä on aluksen ikään nähden viranomaisen mukaan tavanomainen ja puutteet luonteeltaan lieviä. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita, jotka vaarantaisivat turvallisuuden. Raportti Satamavaltiotarkastuksen tuloksista valmistuu ensi viikolla.

LUE MYÖS:

Viro ei pystynyt estämään Fitburg-aluksen etenemistä