Uutta hyökkäystä ei tullutkaan – Valko-Venäjällä vain 4000 venäläissotilasta

Valko-Venäjään sijoitettujen venäläissotilaiden määrän väitetään vähentyneen kuluneen kevään aikana.

Ukrainan rajavartioston tiedottaja Andrii Demtshenko sanoo Venäjän siirtäneen Valko-Venäjällä koulutuksessa olleita sotilaita takaisin Venäjän puolelle. Osa sotilaista on kuljetettu taistelutehtäviin Ukrainan itäosissa.

– Tällä hetkellä vähän yli 4 000 Venäjän sotilasta on tietojemme mukaan jäljellä Valko-Venäjän alueella, mutta he ovat pääasiassa mukana harjoituksissa tai koulutuksessa. Lukumäärä on pienempi aiempiin tietoihin verrattuna, Andrii Demtshenko sanoi Ukrinformin mukaan.

Venäjän oli aiemmin väitetty valmistelevan mahdollista uutta hyökkäystä Ukrainan pohjoisrajan kautta. Muun muassa amerikkalainen ISW-ajatuspaja arvioi uhkakuvan vähäiseksi, sillä venäläisjoukkojen tueksi ei ollut siirretty raskasta sotilaskalustoa.

Suurin osa oli ilmeisesti liikekannallepanossa kutsuttuja sotilaita, jotka oli siirretty koulutukseen Valko-Venäjän alueella. Venäjän omien varuskuntien kerrottiin täyttyneen jo aiemmin.

Ukrainan asevoimat kertoo jatkaneensa linnoitustöitä raja-alueella maan pohjoisosien turvaamiseksi. Kahden kilometrin levyinen rajavyöhyke on varattu rajavartiostolle puolustusasemien valmistelemiseksi mahdollisten maahantunkeutumisten estämiseksi.