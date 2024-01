Uusia sabotaasi-iskuja Venäjän rautateillä – ”vastarintaliike kiihtyy”

Ukrainan sotilastiedustelu kertoo uusista iskuista Venäjän rautateihin Saratovin, Jaroslavlin ja Nižni Novgorodin alueella. Useita sähkökaappeja sekä logistiikassa tarvittavia tiloja on sytytetty tuleen.

– Jään ja liekin laulu – rautatie paloi jäätyneellä Venäjällä jälleen, on GUR otsikoinut Telegram-päivityksensä, jonka yhteydessä on myös koostevideo tuhopoltoista.

GUR:n mukaan iskujen seurauksena raideliikenne Venäjän keskiosassa halvaantui.

– Vastarintaliike Venäjän hyökkääjävaltion alueella kiihtyy. Jatkamme niin niin kauan kuin Kreml jatkaa rikollista sotaansa Ukrainaa vastaan.

Sotilastiedustelu ei ole suoraan myöntänyt olevansa sabotaasin taustalla, mutta useita rautatieiskuja Venäjällä on linkitetty GURiin viime kuukausina, toteaa aiheesta uutisoinut Kyiv Independent.

⚡Military intelligence: Railways in western Russia hit by sabotage attacks.

Railway tracks in Russia's Saratov, Yaroslavl, and Nizhny Novgorod oblasts have been targeted in sabotage attacks, Ukraine's military intelligence agency (HUR) said on Jan. 17.https://t.co/ZauJtELOKU

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 17, 2024