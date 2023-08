Uusi Wagnerin väitetty johtaja on entinen sisustussuunnittelija

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin väitetystä uudesta johtajasta on tihkunut julkisuuteen tietoja.

Viime aikoina arvioissa on esitetty, että palkkasotilaiden johtajaksi on nousemassa Anton Olegovich Yelizarov, joka on aiemmin esiintynyt tiuhaan kuolleen johtajan Jevgeni Prigozhinin seurassa.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän toimittaja Aric Toler väittää viestipalvelu X:ssä, että Yelizarov olisi työskennellyt ennen sotilasuraansa sisustussuunnittelijana.

Myös ukrainalainen Molfar-tutkimusorganisaatio on selvittänyt Wagnerin väitetyn uuden johtajan taustoja. Selvityksen mukaan mies työskenteli sisustussuunnittelijana ainakin vuosina 2014-2016, jolloin hän suunnitteli sisustuksia asuntoihin ja toimistoihin Venäjän Krasnodatissa. Hänen kerrotaan saaneen jopa diplomin osallistumisestaan Moskovassa järjestettyyn rakennus- ja sisustusnäyttelyyn.

Rintamalla Yelizarov on käyttänyt taistelijanimeä Lotus. Hänen kerrotaan johtaneen Wagner-joukkoja taisteluissa Ukrainan Soledarissa.

The Wagner fighter who is (accordingly to very, very lightly-sourced reports) moving up in the ranks of the PMC group used to be an interior decorator. pic.twitter.com/ywR6Ulq9bH

— Aric Toler (@AricToler) August 28, 2023