Uusi väite raketti-iskusta: Humalaiset sotilaat eivät päässeet pakoon

Riippumattomat venäläiset Telegram-kanavat ovat tuoneet julkisuuteen uusia tietoja Ukrainan HIMARS-raketinheittimillä tekemästä iskusta, joka aiheutti uudenvuodenpäivänä suurta tuhoa Makiivkassa Donetskin alueella sijaitsevassa Venäjän tukikohdassa.

Uusien tietojen mukaan hylättyyn koulurakennukseen majoittuneet pakkovärvätyt venäläissotilaat olivat niin vahvasti humalassa, että vain suhteellisen selvinpäin olleet sotilaat pääsivät pakoon.

HIMARS-isku tehtiin muutama minuutti puolenyön jälkeen uudenvuodenpäivänä, kun miehet juhlivat uuttavuotta. Eri arvioiden mukaan hyökkäyksessä sanotaan kuolleen jopa 400–600 venäläistä sotilasta.

Telegram-kanavat Samara Protocol ja Samara Against the War ovat haastatelleet useita eloonjääneitä, pelastustyöntekijöitä ja hyökkäyksen uhrien omaisia.

Erään tuhon jälkiä siivoaman lähetetyn sotilaan mukaan ”ainakin 300 ihmistä kuoli” iskussa. Toisen sotilaan mukaan rakennuksessa oli noin 400 ihmistä.

Eräs sotilas soitti juuri ennen iskua pojalleen.

– Hän sanoi, että he olivat syömässä ja että he menisivät pian nukkumaan, poika kertoo.

Yksi iskusta selvinnyt sotilas kertoo, että kaikki miehet olivat päissään. Tämä vaikutti heidän selviytymismahdollisuuksiinsa.

– Vain ne, jotka olivat tarpeeksi selvinpäin reagoimaan nopeasti ja pakenemaan, selvisivät. Ensimmäisten räjähdysten jälkeen paikalla vallitsi hämmennys, ja jotkut ihmiset alkoivat ampua toisiaan.

LUE MYÖS:

Ukraina iski yllättäen – satojen venäläisten kerrotaan kuolleen

Majoitettiinko HIMARS-iskussa kuolleet venäläiset ammusvarastolle?

Omatkin arvostelevat – tuhoisa isku paljasti Venäjän armeijan ongelmia

1/ New details of the New Year's Day HIMARS strike on mobilised Russians in Makiivka in Ukraine have been reported by independent Russian Telegram channels, including that the men in the building were so drunk that only those who were relatively sober managed to escape. ⬇️ pic.twitter.com/mOiHmdGIc0

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 20, 2023