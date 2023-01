Majoitettiinko HIMARS-iskussa kuolleet venäläiset ammusvarastolle?

Venäläisillä propagandakanavilla on arvosteltu ankarasti Moskovan sodanjohtoa Makiivkan tuhoisan iskun takia.

Verkkouutiset kertoi yllätysiskusta tässä jutussa. Sen uhriluvuista on liikkunut runsaasti ristiriitaisia tietoja. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän tukikohtana toimineeseen hylättyyn koulurakennukseen tehdyssä hyökkäyksessä olisi saanut surmansa jopa 400 venäläistä sotilasta ja upseeria. Vastaavista uhrimääristä on puhuttu myös joillain venäläisillä propagandakanavilla.

Esimeriksi suositulla sotaa seuraavalla VChK-OGPU kanavalla Telegramissa on kuitenkin puolestaan kerrottu 45 sotilaan vahvistetusta kuolemasta. Kanavan tietojen mukaan osa rakennukseen majoitetuista sotilaista olisi pelastunut lähdettyään ulos katsomaan ilotulitusta juuri ennen iskua. Kanavalla tosin kerrottiin myös, että räjähdys oli niin voimakas, ettei kaikkia menehtyneitä todennäköisesti tulla löytämään tai tunnistamaan ja heidät kirjattaneen myöhemmin kadonneiksi ”kuten tapana on”. Virallisemmissa venäläislähteissä on kerrottu vain noin 16 uhrista.

Tunnettu entinen Itä-Ukrainan ”separatistien” venäläiskomentaja, entinen tiedustelu-upseeri Igor Girkin (alias Strelkov) taas sanoi Telegramissa, että uhreja todella on ollut satoja. Hänen tietojensa mukaan rakennuksen totaalinen tuhoutuminen ja suuri uhriluku johtuivat ennen kaikkea siitä, että samaan rakennukseen oli sijoitettu ammusvarasto ja ajoneuvovarikko. Girkin kirjoitti Telegramissa maanantaina, että ruumiita kaivettiin yhä rakennuksen raunioista.

Uhrien uskotaan olleen pääasiassa Saratovin alueelta sotaan käskettyjä reserviläisiä. Tämä saattaa olla syy siihen, miksi suuri joukko sijoitettiin samaan rakennukseen Ukrainan aseiden kantaman sisällä.

King’s Collegen sotilasasiantuntija ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija, Rob Lee toteaakin, että eräs ongelma liikekannallepanossa palvelukseen määrättyjen sotilaiden käyttämisessä on, että heitä on vaikeampi sijoittaa hajautetusti, koska kykyä pienten yksiköiden johtamiseen ei ole. Lee muistuttaa, että reserviläiset pärjäävät myös kylmässä kehnommin kuin koulutetut sotilaat.

– Heidän majoittamisensa ammusvaraston viereen on kuitenkin yksinkertaisesti johtajien virhe, Lee sanoo.

Iskussa käytettiin tiettävästi HIMARS-heittimiä. Rakennuksen tuhoutuminen aivan maan tasalle tukisi tietoja ammusvarastosta

1/ The Russian VChK-OGPU Telegram channel, which appears to be well-connected with the Russian security forces, says that at least 45 mobilised soldiers mostly from the Saratov region (and some from the Ulyanovsk region) died in yesterday's HIMARS strike in Makiivka. ⬇️ pic.twitter.com/tMbb1VxM2G — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 2, 2023

One of the problems with relying on mobilized soldiers is that it is more difficult to disperse them because of a lack of small unit leadership, and they will do worse in the cold than trained soldiers. But housing them next to ammunition storage is simply a leadership failure. https://t.co/CQVcHvAwit — Rob Lee (@RALee85) January 2, 2023