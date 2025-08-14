Verkkouutiset

Ben Zyskowicz. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Uusi tieto Ben Zyskowiczin kunnosta: Puhe paljon selkeämpää

Aivoinfarktin saanut kansanedustaja on siirretty kuntoutukseen.
Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin vointi on kohentunut ja toipumisen kerrotaan etenevän.

Eduskunta-avustaja Suvi Kolehmainen kertoo Verkkouutisille, että Zyskowiczin puhe on paljon selkeämpää kuin esimerkiksi viime viikolla ja hänen vasen kätensä liikkuu jo jonkin verran. Käden on kerrottu olleen aiemmin halvaantunut.

Pitkän linjan kansanedustaja sai heinäkuussa aivoinfarktin.

Zyskowicz siirrettiin tänään Husin neurologian kuntoutusosastolle.

Kolehmainen kuvaili aiemmin tiedotteessa, että on vielä liian aikaista arvioida, milloin Zyskowicz voi palata töihin.

Ben Zyskowicz on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979 lähtien. Hän on toiminut kansanedustajana pidempään kuin kukaan muu nykyisistä edustajista.

