Uusi tekoäly kestää tietomurrot ja häirinnän, sai miljoonarahoituksen

Tutkijoiden tuore keksintö voi mullistaa tekoälyn käytön turvallisuusteknologiassa, Turun yliopisto kertoo tiedotteessa.
Turun yliopiston Wihurin fysiikantutkimuslaboratorion tutkijat kehittävät turvallisuus- ja puolustusteknologiaan erittäin energiatehokkaita laskentajärjestelmiä, jotka mahdollistavat sovellusten itsenäisen päätöksenteon minimaalisella energiankulutuksella. Energiatehokkuus on ratkaisevan tärkeää sovelluksille, joille perinteiset laskentajärjestelmät ovat epäkäytännöllisiä niiden kuluttaman energian, tiedonsiirtonopeuden tai tietoturvauhkien vuoksi.
Tutkijat kehittävät turvallisuusteknologian käyttöön robotteja ja systeemejä, jotka voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ne voivat esimerkiksi kuunnella ympäristöään ja oppia reagoimaan muutoksiin itsenäisesti.
Paikallisesti tapahtuvan tietojenkäsittelyn ansiosta tutkijoiden kehittämät järjestelmät ovat yliopiston tiedotteen mukaan erittäin vastustuskykyisiä kyberuhille, kuten signaalin häirinnälle ja tietomurroille.
Tutkimuksessa keskeisessä roolissa ovat Turun yliopistossa kehitetyt memristorit, joita voidaan käyttää esimerkiksi neuroverkkojen synapseina. Memristorit ovat mikrosiruihin asennettavia muistivastuksia, joiden toiminta jäljittelee ihmisaivojen toimintaa.
Hanke on saanut viiden miljoonan euron rahoituksen Business Finlandilta. Rahoitus myönnettiin Näytönpaikka-hausta, joka on Business Finlandin suurin tutkimuslaitoksille myönnettävä rahoitus.
– Näytönpaikka-rahoituksen saaminen on osoitus siitä, että tutkimuksella on potentiaalia luoda merkittävää uutta osaamista, joka edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Rahoituksen saaminen vahvistaa Turun yliopiston roolia innovaatioiden eturintamassa ja luo puitteet entistä laajemmalle yhteiskunnalliselle vaikutukselle, toteaa Turun yliopiston innovaatiopalveluiden kehityspäällikkö Paavo Kosonen tiedotteessa.
LUE MYÖS:
Viekö tekoäly toimittajien työpaikat? Tässä suurimmat uhat