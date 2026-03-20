Jopa 10 prosenttia musiikista voi olla huijausta – tekoälyn kappaleista havaitaan vain osa

Musiikkiyhtiö Sony Music on pyytänyt poistamaan yli 135 000 kappaletta, joissa huijarit ovat esiintyneet sen artistien nimissä suoratoistopalveluissa. Kyse on tekoälyn avulla tehdyistä niin sanotuista deepfake-kappaleista.
Väärennökset ovat BBC:n mukaan kohdistuneet yhtiön suurimpiin tähtiin, kuten Beyoncéen, Queeniin ja Harry Stylesiin. Myös muun muassa Bad Bunnyn, Miley Cyrusin ja Mark Ronsonin epäillään joutuneen ilmiön kohteeksi.
Yhtiön mukaan deepfake-kappaleet aiheuttavat suoraa taloudellista haittaa oikeille artisteille ja hyödyntävät erityisesti tilanteita, joissa artisti julkaisee uutta musiikkia.
– Pahimmillaan ne voivat vahingoittaa julkaisukampanjaa tai tahrata artistin mainetta, Sonyn digitaalisen liiketoiminnan johtaja Dennis Kooker toteaa tiedotteessa.
Sony arvioi, että löydetyt 135 000 kappaletta ovat vain osa todellisesta määrästä. Pelkästään viime maaliskuun jälkeen yhtiö on tunnistanut noin 60 000 kappaletta, jotka on julkaistu virheellisesti sen artistien nimissä.
Kookerin mukaan ilmiö on kysyntävetoista.
– Deepfaket hyödyntävät sitä huomiota, jonka artisti itse luo. Ne ratsastavat kysynnällä ja vievät huomiota pois alkuperäiseltä tekijältä.
Tiedot julkistettiin Lontoossa musiikkialan Global Music Report -raportin yhteydessä. Kansainvälisen IFPI-järjestön mukaan äänitemusiikin tuotot kasvoivat viime vuonna 6,4 prosenttia 31,7 miljardiin dollariin.
Kasvua on kertynyt jo 11 vuotta putkeen pitkälti suoratoiston ansiosta. Britannia säilytti asemansa kolmanneksi suurimpana musiikkimarkkinana, ja Kiina nousi neljänneksi ohi Saksan. Vuoden 2025 suosituin artisti oli Taylor Swift.
Tekoäly lisää suoratoistohuijauksia
Musiikkiala on huolissaan myös niin sanotusta suoratoistomanipulaatiosta, jossa väärennetyt artistit keräävät kuuntelukertoja ja rojalteja keinotekoisesti.
IFPI arvioi epävirallisesti, että jopa kymmenen prosenttia suoratoistopalveluiden sisällöstä voi olla vilpillistä. Tekoäly on kiihdyttänyt ilmiötä entisestään.
Järjestö vaatii suoratoistopalveluilta parempia työkaluja, joilla voitaisiin tunnistaa ja merkitä tekoälyllä tuotettu sisältö.
– Tekoälysisällön tunnistaminen ja merkitseminen on seuraava kriittisen tärkeä haaste, IFPI:n toimitusjohtaja Victoria Oakley sanoo.
Ranskalainen Deezer on jo ottanut käyttöön teknologian, joka tunnistaa tekoälymusiikin. Yhtiön mukaan jopa 34 prosenttia sille lähetetyistä kappaleista luokitellaan nykyisin tekoälyn tuottamiksi. Alan mukaan läpinäkyvyys on ratkaisevaa.
– Ilman selkeää tunnistusta fanit eivät erota aitoa luovuutta luvattomasta tekoälysisällöstä. Se heikentää luottamusta koko musiikkijärjestelmään, Dennis Kooker sanoo.