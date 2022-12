Uusi paljastus massamurhasta: He ovat Butšan teurastajat

Venäjän 234. maahanlaskurykmentti ja sen komentaja, everstiluutnantti Artjom Gorodilov ovat vastuussa viime kevään verilöylystä Ukrainan Butšassa Jablonska-kadulla, selviää The New York Times -lehden (NYT) kahdeksan kuukautta kestäneestä tutkimuksesta.

Vaikka alueella oli myös muita venäläisiä yksiköitä, niin kerättyjen todisteiden perusteella nimenomaan 234. rykmentti oli pääsyyllinen verilöylyyn kyseisellä kadulla. Uhreja oli Butšan kaupungissa yli 400.

NYTin keräämät todisteet osoittavat, että surmat olivat tahallisia ja järjestelmällisiä venäläissotilaiden yrittäessä turvata reitin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Sotilaat kuulustelivat ja teloittivat taisteluikäisiä aseettomia miehiä ja tappoivat sattumanvaraisesti kohtaamiaan ihmisiä.

Toimittajat viettivät kuukausia Butšassa Venäjän joukkojen vetäytymisen jälkeen haastatellen asukkaita, keräten turvakameroiden kuvamateriaalia ja hankkien puhelu- ja viestitallenteita Ukrainan hallituksen tietokannasta. Materiaalin avulla NYTin tutkijat rekonstruoivat kadun varrella tapahtuneet murhat.

Tärkeitä todisteita olivat puhelutiedot ja komentajien radioliikenteessä käyttämät kutsutunnukset, jotka onnistuttiin selvittämään. Myös venäläissotilaiden varusteet, univormutunnukset ja ammuslaatikoiden pakkauspaperit osoittivat 234. rykmentin osallisuuden surmiin.

Lisäksi tiedustelyyritys Janesin ja Institute for the Study of War -ajatushautomon sotilasasiantuntijat auttoivat NYTin tutkijoita tunnistamaan ja paikantamaan venäläisten käyttämiä panssaroituja ajoneuvoja ja niiden merkintöjä.

Butšan asukkaat kertoivat, että venäläiset takavarikoivat usein heidän puhelimensa kuulustelujen yhteydessä.

NYTin toimittajat epäilivät, että sotilaat ottivat myös uhrien puhelimet. Journalistit saivat Ukrainan viranomaisilta käyttöönsä tietokannan, joka pitää sisällään kaikki Butšasta Venäjälle soitetut puhelut ja lähetyt tekstiviestit maaliskuun aikana.

Toimittajat saivat haltuunsa uhrien numerot haastatellessaan heidän omaisiaan. Sitten piti enää tarkistaa, ovatko numerot tietokannassa. Tämän kautta selvisi, että venäläiset sotilaat käyttivät uhrien puhelimia soittaakseen kotiin Venäjälle.

Toimittajat kävivät läpi numeroita, joihin sotilaat soittivat ja tutkivat heidän perheenjäseniensä profiileja sosiaalisessa mediassa. Näin onnistuttiin vahvistamaan 234. rykmenttiin kuuluvien 22 sotilaan henkilöllisyydet.

Venäjän 234. maahanlaskurykmentti on normaalisti sijoitettu Pihkovaan. Artjom Gorodilov ylennettiin myöhemmin everstiksi.

Using exclusive phone logs, military files and 23TB of video, we unmasked the Russian unit and commander that killed dozens of people on one street in Bucha

By @YousurAlhlou @MashaFroliak @ckoettl @heytherehaley @dim109 @ajcardia @NatalieReneau & more 👇 https://t.co/fskpcoWgBF

— Malachy Browne (@malachybrowne) December 22, 2022