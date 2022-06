Uusi ohjus tuotantoon – Ukraina haluaa Bayraktar-lennokeille

Turkin valtiollinen tutkimuslaitos Tübitak on siirtänyt massatuotantoon uuden pienen Bozok-ohjuksen, jonka kerrotaan sopivan erityisen hyvin Bayraktar TB2 -lennokkeihin.

Baykar Makina -yhtiön valmistamia lennokkeja on käytetty viime kuukausina menestyksekkäästi Ukrainan puolustustaistelun tukena.

Noin 16 kilogrammaa painava asejärjestelmä pystyy iskemään 15 kilometrin päässä sijaitsevia kohteita vastaan. Kantamaa aiotaan pidentää tulevissa versioissa. Ohjus lentää alkuvaiheessa inertiasuunnistuksella ja vaihtaa lähellä kohdetta laserohjaukseen.

Tübitak kertoo tehneensä useita onnistuneita koeammuntoja Bozokeilla. Kevyet ja aiempaa pienemmät ohjukset ovat hyödyllisiä lennokeille, joiden hyötykuorma on yleensä hyvin rajoitettu.

Ukrainan puolustusministeriö esittelee uutta ohjusta Twitter-päivityksessään.

– Ukraina on täydellinen ympäristö testauksen kannalta, ja tarjoaa siihen monia mahdollisuuksia, ministeriö tviittaa.

Yhdysvaltain puolustushallinnossa työskennellyt asiantuntija Trent Telenko huomauttaa Bozokin laajentavan lennokkien iskukykyä nykyiseen verrattuna.

– Juuri tällaista tarvitaan, jotta TB2:t voivat iskeä Venäjän Tor- ja Pantsir-järjestelmiä vastaan Käärmesaarella, Telenko sanoo.

This Turkish munition's wing set up indicates a better glide ratio, & hence, a longer range than current MAM-C & MAM-L munitions.

Just the thing for a TB2 to plink Russian Tor & Pantsir launchers at Snake island👇 https://t.co/J5dyGnSoPK

— Trent Telenko (@TrentTelenko) June 9, 2022