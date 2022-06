Uusi lista julki: He eivät ole enää tervetulleita Venäjälle

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut uuden listan ei-toivotuista henkilöistä, joilla ei ole enää asiaa Venäjälle.

Listauksessa on lukuisia päätoimittajia, toimittajia, kirjeenvaihtajia ja mediatalojen johtajia Iso-Britanniasta.

– Listalla olevat brittitoimittajat ovat sekaantuneet tahallisesti väärän ja yksipuolisen tiedon levittämiseen Venäjästä ja Ukrainan ja Donbassin tapahtumista. Puolueellisilla arvioillaan he edistävät myös russofobiaa brittiläisessä yhteiskunnassa, Venäjän ulkoministeriö sanoo tiedotteessaan.

Listalla on myös poliitikkoja, virkamiehiä ja Britannian puolustusteollisuuteen linkittyviä henkilöitä.

– He ovat olleet mukana tekemisiä päätöksiä aseiden toimittamisesta Ukrainalle, tiedotteessa sanotaan.

Kieltolistalla on yhteensä 49 henkilöä. Ulkoministeriö kertoo, että ”työ listan laajentamiseksi jatkuu.

Well, that's a shame: the Russian govt has just banned me from the country. I can take comfort in that they don't know whether to call me a 'leading journalist' or a 'political expert' (politolog). I still think of myself as a friend of #Russia the countryhttps://t.co/h9yic5Ixe8

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) June 14, 2022