Uusi koronarokote antaa vahvan suojan

Lääkeyhtiö Mordernan mukaan sen päivitetty koronavirusrokote on tehokas myös uusia virusmuunnoksia vastaan.

Asiasta uutisoi The Wall Street Journal.

Päivitetyn rokotteen saaneilla on havaittu olevan huomattavasti enemmän viruksen vasta-aineita veressä verrattuna vanhan rokotteen saaneisiin. Kuitenkaan tietoja uuden rokotteen tehokkuudesta koronavirustautia vastaan ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Tietoja rokotteen pitkän aikavälin tehokkuudesta odotetaan kesän loppuun mennessä.

– On aika päivittää rokotteet vastaamaan nykyistä virusta, lääkeyhtiö Modernan johtaja Stephen Hoge sanoo.

Moderna on tutkinut myös rokotteita, jotka ovat erityisen vahvoja koronaviruksen Omikron-muunnosta vastaan. Yhtiö on kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että on tehokkainta kehittää rokotteita, jotka suojaavat mahdollisimman monilta koronavirusmuunnoksilta.