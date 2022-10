Uusi komentaja: Venäjän tavoitteena on ystävällinen Ukraina

Venäjän niin sanotun Ukrainan erityisen sotilasoperaation uusi komentaja, kenraali Sergei Surovikin sanoo CNN:n mukaan, että hänen maansa tavoitteena on Venäjälle ystävällinen ja lännestä riippumaton Ukraina.

– Venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhtä kansaa. Haluamme vain yhden asian, että Ukraina on riippumaton lännestä ja Natosta ja on ystävällinen Venäjän valtiolle, hän muotoili.

Surovikin aloitti Ukrainan operaatioiden komentajana reilu viikko sitten.

– Emme pyri suuriin etenemisiin (rintamalla). Suojelemme jokaista sotilasta ja jauhamme järjestelmällisesti etenevää vihollista, hän sanoi.

Hän kuvaili Venäjän sotaretken tilaa Ukrainassa kireäksi.

– Vihollinen ei hellitä yrityksiä hyökätä venäläisten joukkojen asemiin, Surovikin sanoi.

Hän otti esiin myös siviilien evakuoinnin valmistelut Venäjän miehittämästä Hersonista. Hänen mukaansa ”Venäjän armeija takaa väestön turvallisen evakuoinnin”. Surovikin kuvaili tilannetta alueella ”erittäin vaikeaksi”. Tarkoituksena on siirtää kymmeniä tuhansia ihmisiä Venäjälle.

Evacuation from Kherson region in full swing — Kremlin-installed officials say they are preparing for battle, aim to move 50-60K people "deeper into Russia" in a week, and entry into the region has been banned to civilians. Putin also plans to meet Sec Council today 🧐 pic.twitter.com/2SborTue66

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) October 19, 2022