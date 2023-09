Uusi isku Krimille? Ukraina saattoi osua tärkeään maaliin

Sosiaalisessa mediassa leviävän videon mukaan miehitetyllä Krimin niemimaalla on tapahtunut jälleen uusi räjähdys.

Ohjusiskun väitetään osuneen Sevastopolin Belbekin lentokentän sotilastukikohtaan. Kohdetta pidetään tärkeänä, koska siellä tiettävästi sijaitsee Venäjän Mustanmeren laivaston komentokeskus ja radiovastaanottokeskus.

Ukrainan sotilastiedustelu sekä kansallinen vastarintakeskus ovat Kyiv Postin mukaan vahvistaneet iskun komentokeskukseen.

Tietoa ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomasti, mutta sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden ja kuvien perusteella suuri savupilvi nousee Belbekin lentokentältä.

Miehitetyllä Krimillä on tapahtunut viime aikoina useita räjähdyksiä. Viime viikolla Ukraina teki onnistuneen ohjusiskun Sevastopolissa sijaitsevaa sotilassatamaa vastaan. Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostovin kerrottiin saaneen suoran osuman ukrainalaisesta ohjuksesta.

Kuivatelakan raivaaminen ja korjaaminen kestää asiantuntijoiden mukaan jopa kuukausia, minkä uskotaan heikentävän Mustanmeren laivaston toimintakykyä lähiaikoina.

Wow.

Smoke appears to be coming out from the site in Verkhnosadove near Sevastopol where located is the protected command post & special receiving radio center of the Russian Black Sea Fleet.

Maybe, just maybe, the Ukrainians managed to struck another very important target.… https://t.co/xdvqbIuS3K pic.twitter.com/PJ7rbYYCBr

— Status-6 (@Archer83Able) September 20, 2023