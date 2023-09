Iskun seuraus: Venäjällä ei ole enää kuivatelakkaa Mustallamerellä

Asiantuntijat uskovat Venäjän Mustanmeren laivaston kyvykkyyksien heikentyneen merkittävästi, eikä tilanteeseen ole luvassa muutosta lähiaikoina.

Taustalla on Ukrainan onnistunut ohjusisku Sevastopolin sotilassatamaa vastaan. Arviolta kymmenen Britannian toimittamaa Storm Shadow -ohjusta vaurioitti Sevmorzavodin telakkaa, jonne oli siirretty korjaukseen Kilo-luokan sukellusvene ja Ropucha-luokan maihinnousualus.

Vaurioiden laajuudesta ei ole varmuutta, mutta sekä sota-alusten että korjauslaitoksen uskotaan vahingoittuneen laajassa tulipalossa.

Venäjän kannalta tilanne on vaikea, sillä vastaavaa telakka ei ole muualla Mustanmeren alueella. Vaurioituneita aluksia ei näin ollen pystytä välttämättä korjaamaan.

Viisi vuotta sitten massiivinen kelluva kuivatelakka FD-50 upposi Murmanskin satamassa ja vaurioitti laivaston lippulaivaa, lentotukialus Amiraali Kuznetsovia. Lähin vastaava korjauslaitos sijaitsi 10 000 kilometrin päässä Tyynenmeren rannalla. FD-50 makaa edelleen Barentsinmeren pohjassa.

CNA-ajatuspajan tutkija Dmitri Gorenburg sanoo Ukrainan iskujen vaikutuksen kasvaneen vähitellen viime vuoden jälkeen.

– Uskon, että Venäjän hallinta Mustanmeren alueesta heikkenee asteittain, tutkija sanoo Radio Free Europelle.

Norjalainen sotilasasiantuntija Thord Are Iversen muistuttaa, että kuivatelakoita on vaikea vaurioittaa ilmaiskuilla. Tällä hetkellä suurin haaste on alueen raivaus, jossa voi asiantuntijoiden mukaan kestää kuukausia.

Lähikuukausien aikana Venäjän voi joutua pitämään sota-aluksiaan satamissa, jos niiden tavanomainen huoltaminen ei enää onnistu.

– Ne eivät ole näin ollen saatavilla operaatioihin ja voivat olla haavoittuvia Ukrainan hyökkäyksille, Iversen sanoo.