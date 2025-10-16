Uusi ilmiö jarruttaa asuntokauppaa

Asuntojen hintataso on laskenut koko pääkaupunkiseudulla, mutta ei niin paljon kuin ostotarjousten perusteella voisi kuvitella.

Kiinteistöjä välittävän Sp-kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen nostaa esiin asuntokauppaa jarruttavan ilmiön pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilta: Ostajat jättävät niin alhaisia tarjouksia, etteivät myyjät halua lähteä edes neuvottelemaan kaupoista.

– Välittäjiemme mukaan monet asunnonostajat tuntuvat olevan sillä ajatuksella liikkeellä, että kaikki myynnissä olevat kohteet ovat ylihinnoiteltuja. Tämä näkyy turhankin rohkeina ostotarjouksina. Sellaisina, jotka eivät johda edes neuvotteluihin myyjien kanssa, kaupoista puhumattakaan, Rantanen sanoo tiedotteessa.

– Ammattitaitoiset kiinteistönvälittäjät osaavat hinnoitella myyntiin tulevat kohteet realistisesti ja niin, että hinnat vastaavat alueen senhetkistä markkinatilannetta. Välittäjät hinnoittelevat kohteet viimeisten 3–4 kuukauden toteutuneiden kauppojen perusteella. Hinnalle on aina perusteet, jotka on tarkkaan mietitty, hän jatkaa.

Tämänhetkisessä markkinatilanteessa, jossa asuntokauppa piristyy rauhalliseen tahtiin, myyjät ovat asuntohakusivusto Etuoven tutkimuksen mukaan valmiita tulemaan asunnon hinnassa viisi prosenttia ostajia vastaan.

– Tällä hetkellä kuitenkin monet ensimmäistä tai uutta kotia etsivät jättävät tarjouksia, jotka ovat jopa 20 prosenttia alle hintapyyntöjen. Se ei ole realismia eikä johda haluttuun lopputulokseen eli kauppoihin. Päinvastoin, se tuntuu usein myyjistä törkeältä, toteaa Rantanen.

Reilusti pyyntihintaa alhaisempi tarjous ei Rantasen mukaan ole välttämättä millään tavoin perusteltu tilastojenkaan valossa.

– Asuntokaupassa lähdetään hintaneuvotteluissa aika usein liikkeelle 10–15 prosentin näkemyserosta ostajan ja myyjän välillä. Jos kauppoihin asti päästään, toteutunut kauppahinta on yleensä joitakin prosentteja alle pyynnin.

Pääkaupunkiseudulla, jossa asunnot maksavat selvästi muuta Suomea enemmän, myyjän kymmenen prosentin vastaantulo tarkoittaa 40 000 euroa 400 000 euron kohteessa.

– Se on jo ihan merkittävä vastaantulo myyjältä – ja todennäköisesti enemmän kuin mitä hän on ehtinyt 3–4 vuodessa lyhentää asuntolainaansa, sanoo Nooa-säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund.

– On ymmärrettävää, etteivät myyjät ole valmiita hyväksymään liian alhaisia tarjouksia – elleivät he ole pakkotilanteessa. Mieluummin kuin lähdetään edes neuvottelemaan törkeän alhaiselta tuntuvasta tarjouksesta, jäädään suosiolla odottamaan toista ostajaa.

