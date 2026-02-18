Uusi huijausilmiö rantautui Suomeen

Nordean mukaan yrityksiin kohdistuvat huijaukset ovat lisääntymässä, ja toimitusjohtaja- ja laskutushuijaukset ja sijoitushuijaukset aiheuttivat suurimmat tappiot Nordeassa jo viime vuonna.

– Sijoitushuijauksissa uhriin kohdistetaan runsaasti sosiaalista manipulointia, minkä vuoksi pankin on vaikeampaa havaita niihin liittyviä maksuja omassa monitoroinnissaan esimerkiksi kalastelutapauksiin verrattuna. Onnistuimme kuitenkin estämään sijoitushuijauksiinkin liittyviä vahinkoja enemmän kuin niitä syntyi, kertoo Nordean petostorjunnan asiantuntija Sara Helin tiedotteessa.

Yrityshuijauksille on tyypillistä, että yritys tekee maksun tunnistamatta, että kyseessä on huijaus, ja tilanne paljastuu viiveellä. Silloin vahingot voivat nousta yhdenkin maksun myötä suuriksi.

– Näimme viime syksynä selkeitä merkkejä siitä, että tietojenkalastelijat ovat ottaneet Suomessa pk-yritykset tähtäimeensä. Olemme nähneet tämän kehityssuunnan erityisesti Ruotsissa ja se näyttää nyt rantautuneen myös Suomeen. Aika näyttää, mihin suuntaan ilmiö kehittyy, Helin toteaa.

Nordean petostorjunta on hänen mukaansa kuitenkin onnistunut saamaan huijausvahingot kokonaisuudessaan selvään laskuun.

– Erityisen hyvin onnistuimme suojaamaan asiakkaitamme tietojenkalasteluilta, jotka olivat meilläkin huijausyritysten kärjessä. Torjumiemme tietojenkalasteluyritysten euromäärä oli yli neljä kertaa suurempi kuin toteutuneet menetykset, ja yli 90 prosentissa käsittelemistämme tapauksista vahingot jäivät kokonaan syntymättä, Helin kertoo.

Finanssiala ry:n pankeilta keräämien tietojen mukaan huijauksiin menetettyjen varojen kokonaismäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 15 prosenttia edellisvuodesta, mutta Nordeassa trendi oli siis päinvastainen.

Suomalaisilta yritettiin Finanssialan tietojen mukaan huijata eri tavoin varoja 148 miljoonan euron edestä, mikä on 38 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäistä kertaa pankit onnistuivat kuitenkin estämään tai palauttamaan rikollisille menossa olevista maksuista yli puolet.

– Todellisuudessa pankit torjuvat huijauksia kuitenkin vielä huomattavasti enemmän kuin Finanssialan luvut kertovat. On mahdotonta mitata, kuinka paljon huijauksia on estetty esimerkiksi tunnistautumisen turvallisuuteen liittyvillä parannuksilla sekä tietoisuuden lisäämisellä, kertoo Helin.