Operaattori estää huijaussivut ennen klikkausta, miljoonia estoja kuukaudessa

Puhelinoperaattori Telia on kehittänyt uuden keinon verkon huijaussivuja vastaan. Jatkossa haitalliset sivustot suoraan verkon tasolla osana puhelinliittymiä. Tarkoituksena on estää huijaukset jo ennen kuin käyttäjä ehtii päätyä valesivuille.

Telian mukaan verkkohuijaukset ovat siirtyneet yhä enemmän haitallisille sivustoille, jotka muistuttavat erehdyttävästi viranomaisten ja yritysten oikeita sivuja. Yhtiö vastaa ilmiöön tuomalla niin sanotun haittasivuvahdin osaksi uusia liittymiään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Uusi suojaus ei poista asiakkaiden valppauden tarvetta netissä, mutta se tarjoaa tehokasta lisäturvaa. Se estää tunnistetut huijaus- ja haittasivustot jo verkon tasolla ilman erillisiä sovelluksia tai asetuksia, sanoo Telian kuluttajatuotteista vastaava johtaja Jussi Vuorinen tiedotteessa.

Ratkaisua on testattu Norjassa, jossa sen kerrotaan estäneen jopa 6,5 miljoonaa siirtymää kuukaudessa haitallisille sivuille. Suomessa tarve on kasvanut nopeasti: Telia kertoo estäneensä viime vuonna yli 16,5 miljoonaa huijauspuhelua, ja suomalaisten arvioidaan menettäneen verkkorikollisille yli 70 miljoonaa euroa.

Huijausten toimintatapa on myös muuttunut. Pelkkien viestien ja puheluiden sijaan käyttäjiä ohjataan yhä useammin linkkien kautta väärennetyille sivuille esimerkiksi hakukoneiden tai sosiaalisen median kautta.

– Huijaukset eivät enää rajoitu yksittäisiin viesteihin tai puheluihin. Yhä useammin käyttäjä ohjataan huomaamattaan haitalliselle sivustolle, joten suojauksen pitää toimia taustalla ennen kuin vahinko ehtii tapahtua, Vuorinen sanoo.

Telian teettämän kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista uskoo tunnistavansa huijaukset, mutta samaan aikaan erityisesti lapsiperheissä odotetaan operaattoreilta aktiivisempaa roolia turvallisuuden parantamisessa.

Uusi haittasivuvahti täydentää aiempia turvaominaisuuksia, kuten huijauspuhelujen estoa ja mobiilivarmennetta. Taustalla on laajempi muutos: tietoturvaa siirretään yhä enemmän yksittäisistä sovelluksista suoraan verkon rakenteisiin.

Uudet turvaominaisuudet eivät poista käyttäjän oman toiminnan merkitystä. Älä ikinä klikkaile epäilyttäviä linkkejä äläkä syötä pankkitunnuksiasi sivuille, joiden aitoudesta et ole varmistunut. Viranomaiset ja pankit eivät ikinä lähetä ihmisille sähköposteja tai muita viestejä, joissa kysellään heidän pankkitunnuksia tai muita maksutietoja.