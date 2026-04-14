Raiskausten määrä räjähti Saksassa

Saksassa raportoitiin viime vuonna 14000 raiskausta. Luku on yhdeksän prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, ja lähes kaksinkertainen, kun sitä vertaa vuoteen 2018. Tuolloin raiskauksia oli Saksassa noin 8000 eli tapaukset ovat lisääntyneet kuudella tuhannella.
Berliner Zeitung -lehden mukaan on epäselvää, mistä räjähdysmäisesti kasvaneet tapausmäärät johtuvat. Taustalla voi olla ilmoituskynnyksen alentuminen tai muutokset tilastoinnissa. Lehti muistuttaa, että raiskauksissa ilmoittamatta jäävien tapausten osuus arvioidaan varsin suureksi.
Maan oikeusministeri on vaatinut tiukempaa lainsäädäntöä ja ankarampaa minimirangaistusta raiskausrikoksista.
Joulukuussa kerrottiin, että Berliinissä poliisi tunnisti vuonna 2024 yhteensä 884 raiskauksesta epäiltyä, joista noin 40 prosentilla juuret olivat muualla kuin Saksassa. Joukkoraiskausten määrä kasvoi Berliinissä 93 tapauksesta vuonna 2019 kaikkiaan 123 tapaukseen vuonna 2024.