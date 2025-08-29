Uusi huijaus liikkeellä poliisin nimissä – älä avaa viestin linkkiä

Poliisin tietoon on tullut uudenlaisia huijausviestejä, joissa pyydetään maksamaan maksamatta jäänyt sakko.

Viesteissä sanotaan, että vastaanottajaa voi uhata vankeusrangaistus, mikäli maksua ei hoideta viestissä olevan linkin kautta.

Viestit eivät tule poliisilta, vaikka lähettäjän tietona lukisi niin. Poliisi muistuttaa, että se ei koskaan lähetä sakkoja tai liikennevirhemaksuja tekstiviestillä tai sähköpostilla.

– Viestin voi hävittää saman tien, tietoverkkoavusteisiin rikoksiin erikoistuneen TVA-yksikön johtaja rikosylikomisario Sakari Tuominen sanoo tiedotteessa.

– Linkkiä ei kannata avata. Se avaa kalastelusivuston, jonka kautta pyritään saamaan muun muassa verkkopankkitunnuksia ja muuta tietoa ihmisistä rikollisiin tarkoituksiin, hän jatkaa.

Omia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai muitakaan yksityiskohtaisia tietoja ei tule milloinkaan antaa ulkopuolisille.

Jos vahinko on ehtinyt tapahtua ja tiedot ovat päätyneet rikollisten käsiin tulee asiasta välittömästi ilmoittaa pankille mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Rikosilmoituksen voi tehdä poliisille esimerkiksi sähköisen asioinnin välityksellä tai millä tahansa poliisiasemalla.