Uusi arvio: Venäjä kutsui aseisiin 500000 sotilasta

Venäjän liikekannallepanossa värvättyjen miesten todellista lukumäärää on vaikea todentaa, joten riippumaton Mediazona -verkkojulkaisu on hyödyntänyt julkisista lähteistä löytyvää dataa asian arvioinnissa.

Selvityksessä on hyödynnetty tietoja avioliittojen rekisteröinneistä. Venäjän lain mukaan avioliiton rekisteröintiä on haettava kuukausi ennen avioitumista. Ukrainan sotaan värvätyille on kuitenkin annettu mahdollisuus hoitaa asia välittömästi ilman odotusaikaa.

Viimeisen neljän viikon aikana rekisteröinneissä näkyy selvä piikki, joka osoittaa monien pariskuntien tarttuneen tilaisuuteen. Taustalla voi olla pariskuntien varautuminen siihen, että Ukrainaan lähetetty mies loukkaantuu tai kuolee sodassa. Tässä tapauksessa laillisesti tunnustettu puoliso on oikeutettu korvaukseen tai pääsemään sairaalaan tapaamaan miestään.

Liikekannallepanon alussa Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi mobilisaation koskettavan 300 000 reserviläistä. Mediazonan tarkkojen laskelmien ja data-analyysin perusteella arvio värvätyistä nousee kuitenkin jopa puoleen miljoonaan.

Avioliittojen rekisteröintidatan mukaan aseisiin on kutsuttu reserviläisiä varsinkin Venäjän itäisistä kolkista, kuten Amurin alueelta, Taka-Baikalian aluepiiristä, Juutalaisten autonomiselta alueelta, Habarovskin piirikunnasta ja Burjatian tasavallasta.

In Russia, you need to apply for a marriage registration 1 month in advance. However, with a mobilization notice, you could register the same day. The article assumes that the excess marriages of the last 4 weeks are those who were living together yet were not registered. 2/ pic.twitter.com/QKsEHVfLzE

A mass wedding ceremony took place in St. Petersburg. Because of the mobilization, 43 couples were quickly married there.

Soon the newlyweds will have a new Lada. pic.twitter.com/xau6OyksEQ

