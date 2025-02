Uusi arvio mineraaleista – tällainen on ”Ukrainan kilpi”

Yhdysvallat ja Ukraina ovat päässeet alustavaan sopimukseen Ukrainan mineraalivarannoista, jolla Yhdysvallat saa Ukrainan mineraaleja ja muita luonnonvaroja vastineeksi Ukrainan saamasta avusta. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on koonnut taustatietoa Ukrainan mineraalipotentiaalitilanteesta sekä maan kaivannaisteollisuudesta.

Ukrainalla on huomattavia varantoja modernissa teollisuudessa tarvittavista mineraaleista.

EU on luokitellut 34 raaka-ainetta kriittisiksi. GTK:n tietojen mukaan näistä 25:tä löytyy Ukrainassa sijaitsevista mineraaliesiintymistä. Yhdysvaltojen strategisiksi luokittelemista 50:stä raaka-aineesta Ukrainasta löytyy 22:ta.

Huomattavan kokoluokan esiintymiä löytyy uraanin lisäksi neljästä kriittisestä raaka-aineesta, jotka ovat grafiitti, litium, titaani ja beryllium.

Eri tahot, kuten EU ja USA, ovat määrittäneet omalle toiminnalleen kriittisiä ja strategisia raaka-aineita. Nämä ovat luonnonvaroja, jotka ovat tärkeitä talouden ja teollisuuden kannalta ja joiden saatavuuteen liittyy riskejä, ja joita käytetään esimerkiksi puhtaan siirtymän, puolustusteollisuuden ja korkean teknologian tuotteissa.

Yhden arvion mukaan maapallon titaanista peräti seitsemän prosenttia tuotetaan Ukrainassa. Ukraina on myös yksi harvoista titaania tuottavista maista maailmassa.

Kasvaneen raaka-ainekysynnän vuoksi Ukrainan hallitus on vuosien ajan pyrkinyt kehittämään malminetsintä- ja kaivosprojekteja houkutellakseen ulkomaisia investointeja, mutta Venäjän käynnistämä hyökkäyssota on hidastanut ja vaikeuttanut hankkeita.

Sota on vaikuttanut vakavasti kaivos- ja metallituotantoon erityisesti Itä- ja Etelä- Ukrainassa, missä monet Ukrainan tärkeimmistä teollisuuslaitoksista sijaitsevat.

Kaivostoiminnan osuus viennistä on tällä hetkellä 17,6 prosenttia (12,4 % metallit ja 5,2 % muut kaivostuotannon tuotteet). Tämä on huomattavasti pienempi verrattaessa ennen sotaa olleeseen noin 33 prosentin osuuteen. Malminetsintätoiminta Ukrainassa on tällä hetkellä erittäin vähäistä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

Raaka-aineita löytyy ympäri Ukrainaa, mutta suurimmat keskittymät ovat maan keski- ja itäosissa.

Keskellä Ukrainaa on yli 2500 miljoonaa vuotta vanha Ukrainan kilveksi kutsuttu alue, josta löytyy erityisesti rautaa ja titaania. Itä-Ukrainan geologisesti nuoremmilla alueilla on puolestaan muun muassa grafiittia, litiumia, öljyä ja kaasua.

Arviot Ukrainan luonnonvaroista ja niiden rahallisesta arvosta vaihtelevat. Ukrainassa ei ole tehty kattavia moderneja geologisia kartoituksia. Verkkouutiset uutisoi asiasta eilen.

Lisäksi mineraalien louhimisen kannattavuuteen markkinoilla vaikuttavat muun muassa niiden syvyys ja sijainti, louhittavan malmin puhtaus ja kaivostoiminnasta syntyvät sivutuotteet.

Ukrainan kallioperästä löytyy jopa 8000 Ukrainan varannoiksi luokittelemaa mineraaliesiintymää 95:lle eri mineraalille. Näistä yli 100 esiintymää on metallisten mineraalien esiintymiä. Merkittäviä varantoja olisi ainakin grafiitista, litiumista, titaanista ja berylliumista.

On myös huomattava, että louhinta on kallista, aikaavievää ja pitkäkestoista. Tuhansien miljardien arvoisten kaivannaisten saamiseksi tarvitaan kattavia lisäselvityksiä ja lupaprosesseja. Normaalioloissakin löydöksestä kaivoksen aukeamiseen voi kestää lähemmäs 20 vuotta, GTK muistuttaa tiedotteessa.

Mineraalivaranto on eri kuin mineraalivara. Varanto on näistä kahdesta laajempi termi, joka ei suoraan ota kantaa taloudelliseen hyödynnettävyyteen. Mineraalivara on taloudellisesti hyödynnettävissä oleva osa mineraalivarannoista, GTK toteaa.

