Uusi ammusvarasto räjähti, sotilaita vedetään rintamalta

Krimin niemimaalla sijaitsevan Sevastopolin kaupungin turvallisuusjoukot on asetettu korkean hälytystilaan epäiltyjen Ukrainan lennokkihyökkäysten jälkeen. Kuvernööri Mikhail Razvozhaev sanoi joukkojen valvovan kaikkia sisäänkäyntejä alueelle.

ISW-ajatuspajan mukaan Venäjä joutuu todennäköisesti vetämään tilanteen vuoksi sotilaita rintamalta, jotta haavoittuvaksi osoittautuneita kohteita pystytään suojaamaan takalinjassa. Asevoimien voimavarat ovat rajalliset, sillä kansalliskaarti Rosgvardiaa on käytetty keväästä lähtien etulinjan yksiköiden tukena.

Venäjän kyvyttömyys estää iskuja miehitetyllä Krimillä on nähty nöyryytyksenä presidentti Vladimir Putinille. Maan sotilasbloggaajat ovat hämmästelleet, miksei lennokkeja ole pystytty pysäyttämään elektronisen sodankäynnin laitteilla.

Krimiltä Venäjälle poistuneet matkailijat ovat ruuhkauttaneet Kertšinsalmen siltaa viimeisen viikon aikana. Tilanteen on arveltu aiheuttavan mahdollisesti poliittista levottomuutta Venäjällä.

Maan taistelumenestys on ollut kehnoa, sillä Ukrainan joukot ovat pysäyttäneet viime päivinä kaikki hyökkäykset maan itäosissa, Harkovan seudulla ja Hersonin alueella. Ukraina on puolestaan jatkanut ammusvarastojen ja Venäjän asemien tuhoamista muun muassa HIMARS-raketeilla.

Hersonissa sijaitsevan Chernobaivakan lähellä kuvatun videon perusteella ainakin yksi uusi ammusvarasto olisi tuhottu viikonlopun aikana.

