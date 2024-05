Lääkäreiltä kovaa arvostelua työn käytännöistä ja työkuormasta

Lääkärit toivovat merkittäviä muutoksia työelämään. Asia selviää Duunitorin ja Lääkäriportaalin tuoreesta lääkärikyselystä.

Kyselyssä selvitettiin lääkärien työnhakutottumuksia. Lisäksi kysyttiin, mitä he haluaisivat muuttaa työelämässä. Moni vastaaja toivoi muun muassa parempaa johtajuutta, työtehtävien rajaamista, kevyempää työkuormaa ja joustavampaa työarkea.

– Väestö ikääntyy, ja on selvää, että tulemme tarvitsemaan lisää hyviä lääkäreitä. Lääkäripulaan on ehdotettu ratkaisuksi koulutuspaikkojen lisäämistä, mutta se ei yksin riitä. Myös työnantajien on ryhdistäydyttävä ja otettava vastuuta tilanteesta, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen tiedotteessa.

”Lääkäreille lääkärien työt”

Eniten lääkärien työnhakuun vaikuttaa työtehtävän kiinnostavuus. Kyselyyn vastanneista 94 prosenttia on sitä mieltä, että tehtävän houkuttelevuus vaikuttaa paljon tai erittäin paljon siihen, millaisesta työpaikasta he innostuvat.

Monet kuitenkin toivovat työtehtävien rajaamista, jotta he voisivat keskittyä potilastyöhön.

”Harkitsen osa-aikatyöhön siirtymistä juuri siksi, että lääkäreiden oletetaan venyvän ja vanuvan joka suuntaan, työmäärä on ajoin kohtuuton ja vapaa-aika menee paljolti palautumiseen.”

”Lääkäreille lääkärien työt. Tarvitsemme avustavaa henkilökuntaa siivoojista sihteereihin. Potilaille pitää aidosti olla aikaa. Lääkärin pitäisi voida keskittyä potilaaseen eikä tietokoneeseen. Potilastietojärjestelmät joustaviksi, nopeiksi ja yhteensopiviksi”, kommentoi eräs vastaaja.

Samoilla linjoilla on myös moni muu vastaaja.

”Yhdelle ihmiselle vain yhden ihmisen työt. Fokus potilaisiin, ei tietojärjestelmiin.”

”Tietojärjestelmän pitää olla aikaa säästävä eikä aikaa vievä. Kiirettä pitää saada vähemmäksi eli työtahtia pitää rauhoittaa. Lääkärien pitää saada tehdä lääkärien töitä, ja tietokoneen osuus pitää saada pienemmäksi.”

”Vähennetään tietotekniikan ottamaa valta-asemaa työnkuvassa. Nyt häntä heiluttaa koiraa.”

”Sairasta henkilöstöjohtamista”

Myös työnantajan maine vaikuttaa siihen, herääkö työnhaussa olevan lääkärin kiinnostus. Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia kertoo maineen vaikuttavan paljon tai erittäin paljon.

Maineen suhteen riittää avointen kommenttien perusteella tehtävää. Moni nostaa esille esimerkiksi huonon johtamisen, joka näkyy erityisesti julkisella puolella.

”Sairaaloissa on aika sairasta henkilöstöjohtamista, voi kunpa siihenkin tulisi jotain korjausta. ’Sen kun lähdette, kyllä tulijoita on jonossa’ ei oikein toimi nykyaikana.”

”Kunnallisen organisaation ongelma ei ole huono palkka, vaan mahdottoman huono johtaminen. Lääkärit kyllä jäävät julkiselle, jos heidän annetaan tehdä eettisesti kestävästi lääkärin työtä.”

Vastausten joukossa on tarjolla myös ratkaisuehdotuksia tilanteeseen.

”Lähiesihenkilöille vähemmän alaisia, jotta esihenkilö ehtii oikeasti tutustua alaisiinsa ja kuunnella heitä. Esihenkilön pitäisi olla tavoitettavissa ja kiinnostunut alaisistaan sekä heidän jaksamisestaan. Jos johtaminen on kunnossa, niin lääkärit viihtyvät ja pysyvät.”

Työaikoihin halutaan joustoa

Myös joustot vaikuttavat siihen, millaisesta työpaikasta lääkärit kiinnostuvat. Kyselyyn vastanneista 74 prosenttia sanoo työaikojen joustavuuden vaikuttavan paljon tai erittäin paljon kiinnostuksen heräämiseen.

Avoimet vastaukset tosin kielivät siitä, että joustoa ei ole tällä hetkellä riittävästi.

”Joustavuutta työaikoihin. Omalla alalla etätyö ei ole mahdollista, enkä välttämättä sitä niin kaipaakaan. Mutta olisi mukava, jos työelämä olisi muuta kuin säntillisesti 8–16 joka päivä.”

”Nykyajan työntekijät kaipaavat joustoa työaikoihin ja mahdollisuutta tehdä osa-aikaista työtä sekä etätöitä siltä osin, kun työtehtävät sallivat. Nämä pitäisi mahdollistaa myös lääkäreille kunnallisella puolella.”

Osa-aikatyö nousee esille muissakin vastauksissa.

”Osa-aikaiset työsuhteet tulisi sallia. Osa-aikainen työntekijä on työnantajalle aina parempi kuin pois lähtenyt työntekijä.”

Erään vastaajan mukaan lääkäreille pitäisi ainoastaan antaa raamit, joissa työt on tehtävä.

”Luottakaa työntekijöihin. He osaavat ihan itse parhaiten sen, mitä ovat tekemässä ja osaavat suunnitella työn sisällön.”

Duunitorin ja Lääkäriportaalin lääkärikyselyssä selvitettiin, miten lääkärit hakevat töitä ja millaisilla asioilla on vaikutusta lääkärien työnhakuun. Lääkärikysely toteutettiin maaliskuussa 2024, ja siihen vastasi yhteensä 224 henkilöä Lääkäriportaalin ja Duunitorin kanavissa.