Hälyttävän moni koululainen joutuu kiusatuksi

Jyväskylän yliopiston mukaan WHO-Koululaistutkimuksen tulokset kertovat, että koulukiusaaminen on Suomessa yhtä yleistä kuin Euroopan maissa keskimäärin. Hälyttävän moni – joka kymmenes koululainen – joutui kiusatuksi 2–3 kertaa kuukaudessa vuonna 2022. Kiusaaminen netin välityksellä on yleistynyt ja koululaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt.

Selkeää eroa kiusatuksi tulemisessa ei sukupuolten välillä kansainvälisesti ollut, mutta Suomessa 11-vuotiaat tytöt (13 %) tulevat samanikäisiä poikia (9 %) todennäköisemmin kiusatuiksi.

Keskimäärin kuusi prosenttia lapsista ja nuorista Suomessa ilmoitti kiusaavansa muita koulussa. Pojat syyllistyvät kiusaamiseen kansainvälistä keskitasoa vastaavasti, tytöt harvemmin. Ero poikien ja tyttöjen välillä oli erityisen suuri 15-vuotiailla, sillä pojista 14 prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia ilmoitti kiusaavansa muita.

Koululaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt

Nuorten ilmoittama fyysinen vertaisväkivalta on Suomessa harvinaisempaa kuin Euroopassa keskimäärin. Suomalaisista koululaisista muutama prosentti tytöistä ja harvempi kuin joka kymmenes pojista ilmoitti olleensa väkivaltaisessa tappelussa.

Kuitenkin viime vuonna julkaistu WHO-Koululaistutkimuksen raportti osoitti, että koululaisten turvallisuuden tunne on Suomessa heikentynyt.

– Tutkimuksen mukaan kahdeksan prosenttia koululaisista ei kokenut oloaan turvalliseksi omassa koulussaan. Useampi kuin joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen tyttö oli huolissaan turvallisuudestaan, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijatohtori Ilona Markkanen toteaa tiedotteessa.

Nettikiusaaminen horjuttaa turvallisuuden tunnetta myös koulun ulkopuolella

Nettikiusaaminen tuo nuorille haasteita, jotka tunkeutuvat henkilökohtaiseen elämään koulun ulkopuolelle ja horjuttavat yleistä turvallisuuden tunnetta.

Nettikiusaamisen uhriksi joutui joka kuudes lapsi ja nuori. Nettikiusaamisen uhriksi joutumisessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten eikä sosioekonomisten ryhmien välillä. Nettikiusaamisen yleistymisen vuoksi tutkijat korostavat, että nuorten digitaalista lukutaitoa pitäisi edistää voimakkaasti.

Muiden kiusaaminen netin välityksellä oli yleisempää pojilla kuin tytöillä kaikkialla Euroopassa. Suomessa sukupuolten välinen ero oli 15-vuotialla huomattavan suuri: pojista 21 prosenttia ja tytöistä yhdeksän prosenttia ilmoitti kiusanneensa muita netin välityksellä.

WHO-Koululaistutkimus on Suomessa käytetty nimi kansainväliselle Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimukselle, jota tehdään yhteistyössä WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa. Tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista aineistoa lasten ja nuorten koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

WHO-Koululaistutkimusta toteuttaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijaryhmä, ja sitä johtavat apulaisprofessori Leena Paakkari ja yliopistonlehtori Nelli Lyyra.