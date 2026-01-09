USU: Vasemmistopuolueissa tuomitaan isku Venezuelaan

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät tuomitsevat Yhdysvaltojen viikko sitten tekemän iskun Venezuelaan. Asia ilmenee Uutissuomalaisen eduskuntapuolueiden ryhmäjohtajille tekemästä kyselystä.
SDP:n Tytti Tuppurainen toteaa Venezuelan diktaattorin Nicolas Maduron sieppauksen olleen kansainvälisen oikeuden vastainen.
– Suomen on selväsanaisesti puolustettava sopimuspohjaista maailmanjärjestystä ja kansainvälistä oikeutta.
Vihreiden Oras Tynkkynen muistuttaa, ettei kenelläkään ole tuosta vain oikeutta hyökätä toiseen maahan ja vaihtaa sen johto.
– Jos kansainvälisestä sääntöpohjaisesta järjestyksestä siirrytään vahvimman oikeuteen ja viidakon lakeihin, siitä kärsivät eniten Suomen kaltaiset pienet maat.
Myös vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoo, että Yhdysvaltojen isku Venezuelaan oli yksiselitteisesti kansainvälisen oikeuden vastainen.
Suurin osa kyselyyn vastanneista eduskuntapuolueista haluaa Suomen puolustavan kansainvälistä oikeutta. Puolueista suurin osa välttää ottamasta kuitenkaan suoria kannanottoja asian suhteen. Myöskään Suomen valtionjohto ei ole tuominnut iskua selvästi.
Kokoomuksen Jukka Kopra huomauttaa, että Maduron vaalivoittoa on laajasti epäilty. Vaalitulosten on katsottu olleen vilpillisiä.
– Samaan aikaan pienenä maana Suomelle on elintärkeää, että kansainvälisiä sääntöjä noudatetaan. Myös suurvalloilla, on vastuu toimia niiden mukaisesti.
Perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan Suomen ulkopoliittinen johto on jo ottanut asiaan järkevän ja perustellun linjan.
– Tuen näitä kantoja enkä näe syytä muulle pätemiselle asiassa.
Myös keskusta ja RKP tukevat valtiojohdon linjaa.