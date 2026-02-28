USU: Vasemmistoliitto haluaa seuraavaan hallitukseen

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mielestä velkajarrutyöryhmän loppuraportissa ehdotettu 8–11 miljardin euron sopeutus ensi vaalikauden aikana uhkaa peruspalveluita ja hyvinvointivaltiota, kertoo Uutissuomalainen.

– Liian kireä sopeutus vaarantaa myös talouskasvun ja työllisyyden, Koskela kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Koskelan mukaan ei ole vasemmistoliiton arvojen mukaista tehdä Suomessa EU-sääntöjäkin tiukempia sopeutustoimia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Toivon että meillä oikeasti keskusteltaisiin siitä, mitä 8–11 miljardin euron sopeutus käytännössä tarkoittaa ihmisten arkielämälle ja palveluille.

Puolue tähtää edelleen seuraavaan hallitukseen, vaikka puolue jäi ainoana eduskuntapuolueena ulos parlamentaarisesta velkajarrusopimuksesta.

– Eriävän mielipiteen jättäminen parlamentaarisessa työryhmässä ei ole hallituskelpoisuuskysymys. Jos olisi, niin puhuisin demokratian kriisistä. Pyrimme totta kai seuraavaan hallitukseen ja olemme valmiita sopeutuksiin, Koskela sanoo.