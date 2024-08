USU: Välineellistetyn maahantulon uhka ei ole ohi

Näin arvioi Rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikkö, eversti Marko Turunen.

– Sekä itärajan suunnan isoissa venäläiskaupungeissa että kauempana on yhä ulkomaan kansalaisia, joiden pyrkimyksenä on siirtyä EU-alueelle. Kauempana muissa maissa olevia kolmannen maan kansalaisia voi siirtyä nopeastikin rajanläheisille alueille, Turunen kertoo Uutissuomalaiselle.

Kyse on edelleen vähintään sadoista ja jopa tuhansista potentiaalisista Suomeen tulijoista. Turusen mukaan välineellistetyn maahantulon tilanne ei kuitenkaan näytä heikentyneen kesällä.

– Välineellistetyn maahantulon uhka pysyy, koska emme ole voineet todeta tilanteen varmuudella muuttuneen selvästi paremmaksi.

Vakaa tilanne johtuu siitä, että 1.6.–15.8. vain kaksi rajanylittäjää on tullut luvattomasti Venäjältä Suomeen maastorajan kautta. He ovat kansainvälistä suojelua hakevia ulkomaalaisia, jotka ovat Suomessa turvapaikkaprosessissa. Venäjän rajavartiopalvelu on toistaiseksi estänyt aktiivisesti luvattomia ylityksiä maastorajalla.

– Tämä on ainakin osittain vaikuttanut siihen, että luvattomia rajanylityksiä on ollut vähän.

Suomeen ei ole kesän aikana pyrkinyt ihmisiä suljettujen rajanylityspaikkojen kautta.

Välineellistetyn maahantulon torjumiseen tarkoitettu niin kutsuttu käännytyslaki tuli Suomessa voimaan 22. heinäkuuta.

Itä-Suomen yliopiston professori Jussi P. Laine avaisi kokeilumielessä yhden raja-aseman ja katsoisi, alkaako rajalle saapua turvapaikanhakijoita massoittain ja ohjatusti.

– Nykyinen uhka-arvio perustuu pitkälti potentiaaliin turvapaikanhakijoiden vyörystä itärajalle. Itse painottaisin sen sijaan nykytilannetta ja konkreettista näyttöä siitä, että tilanne itärajalla on ollut hyvin rauhallinen viime ajat – eittämättä sulusta johtuen.