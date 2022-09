USU: Sanna Marin ei kutsunut Uniper-kokousta koolle

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ehdotti heinäkuussa sekä pääministeri Sanna Marinille (sd.) että omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd.) talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen järjestämistä Fortumin, sen tytäryhtiön Uniperin ja Saksan valtion välillä käydyistä neuvotteluista.

Talouspoliittista ministerivaliokuntaa johtava pääministeri Marin ei kutsunut kokousta koolle. Koska kokousta ei järjestetty, päätti Saarikko hakea tietoa Uniper-asiasta valtion omistajaohjausyksikön virkakunnalta.

Saarikko vahvistaa tapahtuneen Uutisuomalaiselle. Marin ei vastannut suoraan Uutissuomalaisen kysymyksiin siitä, onko hän kieltäytynyt kutsumasta talouspoliittista ministerivaliokuntaa koolle Saarikon ehdotuksesta huolimatta ja jos on, niin miksi.

Marinin mukaan talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt asiaa 21. heinäkuuta ja yhtiöomistusten tilannetta on käyty läpi myös 28. kesäkuuta. Marinin mukaan talouspoliittista ministerivaliokuntaa on lisäksi informoitu kirjallisesti heinäkuun aikana.

Oppositio kritisoi Marinia kesän aikana Uniper-asian hoitamisesta, ja pääministeriä vaadittiin keskeyttämään lomansa Uniper-kriisin takia. Uutissuomalaisen tietojen mukaan sekä Marin että Saarikko olivat yhteydenpidon aikaan lomalla.