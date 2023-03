Useita räjähdyksiä miehitetyillä alueilla Ukrainassa

Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa on tapahtunut viimeisen vuorokauden aikana useita räjähdyksiä, joiden epäillään olleen ukrainalaisten vastarintataistelijoiden tekemiä iskuja.

Melitopolissa kuultiin paikallisten asukkaiden mukaan useita räjähdyksiä venäläisten käyttämissä rakennuksissa. Ukrainalaismedian mukaan yksi kohteista olisi ollut paikallinen asuntola, jossa on majoitettu venäläissotilaita. Sotilaiden kerrotaan juosseen pois vaurioituneesta rakennuksesta.

Epäiltyjä iskuja tehtiin myös miehityshallinnon turvallisuuspalvelun rakennuksia vastaan. Hallinto on käyttänyt aiempia ZIEIT-korkeakoulun tiloja. Venäläismediassa on puhuttu ainakin neljästä kuolonuhrista. Miehityshallinnon edustaja Vladimir Rogov väittää Telegram-päivityksessään, että kyseessä olisi ollut Ukrainan tykistöisku.

Mariupolin miehityshallinnon poliisijohtajan auto räjäytettiin lisäksi maanantaina. Ukrainska Pravda -lehden mukaan iskun tekivät vastarintataistelijat. Poliisijohtajan kerrotaan olleen muutaman metrin päässä auton räjähdyksen aikaan ja saaneen tapauksessa aivotärähdyksen.

In Mariupol, IED planted in the car of Russian-appointed police chief Moskvin exploded. He was a few meters away from the car at the moment of explosion. According to Russian media, the Moscvin survived and received a shell shock. pic.twitter.com/3ZowxnaMli

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 27, 2023