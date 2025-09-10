Useisiin koteihin murtauduttu, poliisi jäljitti epäillyn erikoisella tavalla

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana seitsemää asuntomurtoa sisältävä asuntomurtosarja. Kaikki asuntomurrot ovat tapahtuneet Mäntsälän keskustan alueella tämän vuoden heinä-elokuun vaihteessa. Asuntomurrot ovat kohdistuneet omakotitaloihin.

Poliisi sanoo tiedotteessa päässeensä tekijän jäljille omien tutkimustulostensa avulla.

– Tutkittavana olevat rikokset sarjoittuvat toisiinsa jalkineenjäljillä, tekotavalla sekä tapahtuma-ajalla- ja paikalla. Asunnoista on anastettu muun muassa koruja, mitaleita, televisio ja muuta elektroniikkaa sekä käteistä rahaa, kertoo tiedotteessa tapausten tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsä.

Epäilty saatiin kiinniotettua torstaina 4. syyskuuta 2025 Lahdesta. Kiinnioton yhteydessä epäillyn majapaikkana toimineeseen hylättyyn taloon tehtiin kiinnioton jälkeen etsintä. Etsinnällä epäillyn majapaikasta takavarikoitiin muun muassa reppu, joka sisälsi erilaisia murtautumisvälineitä, kuten sorkkaraudan, kulmahiomakoneen teriä sekä muita murtautumiseen soveltuvia työkaluja.

– Poliisi esitti epäiltyä vangittavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa maanantaina 8. syyskuuta 2025, jonka päätteeksi epäilty vangittiin todennäköisin syin epäiltynä seitsemästä törkeästä varkaudesta, Jämsä jatkaa.

Asuntomurtosarjan esitutkinta on vielä kesken ja sitä jatketaan. Poliisin mukaan epäilty on ensimmäisissä kuulusteluissa toistaiseksi kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

