USA:sta varoitus Unkarille ja Slovakialle venäläisestä öljystä

Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille läheinen senaattori ja Venäjä-vastaisten pakotteiden arkkitehti Lindsey Graham on jyrähtänyt Unkarille ja Slovakialle venäläisen energian ostamisesta, kertoo Politico.

Senaattori on uhannut X-palvelussa Unkaria ja Slovakiaa ”seurauksilla”, jos ne jatkavat venäläisen öljyn ostamista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti viime viikolla Naton maita lopettamaan öljyn ostamisen Venäjältä. Presidentti lupasi myös asettaa lisää pakotteita Venäjää vastaan, jos kaikki Nato-maat luopuvat venäläisestä öljystä.

Lindsey Grahamin mukaan presidentti Trump on oikealla asialla vaatimuksensa kanssa.

– Hyvä uutinen on, että Eurooppa on merkittävästi vähentänyt venäläisen öljyn ja kaasun hankintojaan, Lindsey Graham on kirjoittanut X:ssä.

– Mitä tulee venäläisen öljyn ostamiseen, kyse on nyt käytännössä enää Unkarista ja Slovakiasta. Toivon ja odotan, että ne ottavat pian vastuuta ja auttavat meitä lopettamaan tämän verilöylyn. Ellei näin käy, seuraukset ovat väistämättömiä, senaattori jatkoi.

Useimmat jäsenmaat ovat Politicon mukaan lopettaneet venäläisen energian ostamisen tai vähentäneet rajusti niitä Venäjästä hyökkäyssodan alettua. Unkari ja Slovakia ovat kuitenkin lisänneet ostoja ja hyödyntäneet venäläisen energian alennushintoja.