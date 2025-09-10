USA:ssa varoitus yllätysiskusta: Ohjukset havaittaisiin liian myöhään

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskeskus NORAD:in entinen komentaja kehottaa ohjaamaan lisää voimavaroja kotimaan puolustukseen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain asevoimien sitoumukset eri puolilla maailmaa asettavat tälle tavoitteelle valtavia haasteita.

Ilmavoimien kenraali evp. Glen VanHerckin mukaan Yhdysvaltain kotirintaman pitää kestää ”mottaus naamaan” ja säilyttää toimintakyky, oli kyseessä sitten kyberisku tai tavanomainen hyökkäys. Evp-kenraalin mukaan nyky-yhteiskunnalla ei ole välttämättä riittävää resilienssiä strategisen vakauden ylläpitämiseksi.

– Jos mahdollinen vihollinen arvioi, ettei voisi koskaan saavuttaa tavoitteitaan ilman suurta hyökkäystä ydinaseilla, niin he eivät todennäköisesti yritä minkäänlaista iskua. Koska he tietävät, että tämä johtaisi molemminpuoliseen tuhoon, Glen VanHerck sanoi Mitchell Instituten tilaisuudessa.

Yhdysvaltain oman alueen suojaaminen on puolustusministeriö Pentagonin tärkein tehtävä. Asevoimien joukot ja voimavarat on silti hajautettu ympäri maailmaa. VanHerck huomautti Warzonen mukaan, että kymmeniin eri maihin on sijoitettu satojatuhansia amerikkalaissotilaita. Alueelliset sotilaskomentajat käytännössä kilpailevat rajallisista voimavaroista.

– Poliittiset odotukset ylittävät joukkojemme kapasiteetin. Tämä pakottaa tekemään vaikeita valintoja, evp-kenraali sanoi.

Yhdysvallat ja Kanada ovat käyttäneet viime vuosikymmenten aikana miljardeja euroja tutkajärjestelmien rakentamiseen pohjoisille alueille. Ennakkovaroitusjärjestelmissä on silti valtavia aukkoja.

Ilmavoimien prikaatikenraali evp. Houston Cantwell sanoi vuonna 2023 kohua herättäneen kiinalaisen vakoilupallon osoittaneen, että järjestelmien tuottaman jättimäisen datamäärän analysointi on yllättävän haastavaa. Korkealla lähestyvä pallo käytännössä hukkui tietovyöryyn.

Cantwellin mukaan Yhdysvallat ei pysty tällä hetkellä havaitsemaan kaikkia pohjoisesta lähestyviä uhkakuvia, mikä muodostaa suuren riskin koko maan puolustuksen kannalta. Ratkaisuna olisi uusien sensorien asentaminen mantereelle ja avaruuteen.

– Yhdysvalloilla ei ole riittävää tilannekuvaa arktisella alueella. Tämä jättää meidät haavoittuvaksi todennäköisimmällä hyökkäysväylällä, evp-upseeri varoittaa.

Kehittyneet ja tarkat risteilyohjukset sekä droonit voisivat vilahtaa huomaamatta läpi NORAD:n nykyisestä valvontaverkosta.

– Havaitsisimme ilmahyökkäyksen vasta ohjusten iskeytyessä kohteisiinsa, Houston Cantwell sanoo.