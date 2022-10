USA:ssa uutisoitiin Suomen sallivan ydinaseet Venäjän rajalle – Mika Aaltola tyrmää

Mika Aaltola tyrmää huomiota herättäneen amerikkalaisuutisen Suomesta ja ydinaseista.

– Jutun lähtöajatus perustuu humpuukiin, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Aaltola sanoo Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Newsweekin artikkeliin. Jutun otsikko kuuluu ”Suomi sallii Naton sijoittaa ydinaseita Venäjän rajalle”. Jutussa muun muassa sanotaan, että ydinaseita saatetaan mahdollisesti sijoittaa Suomeen, mikäli maan Nato-hakemus hyväksytään ja että tämä saattaisi raivostuttaa Venäjän.

Lähteenä käytetään Iltalehden juttua. Siinä kerrottiin hallituksen Nato-esityksestä ja todettiin, ettei se sisällä rajoituksia ydinaseille.

Mika Aaltola muistuttaa, ettei kukaan ole tarjoamassa Suomelle ydinaseita eikä Suomi ole niitä myöskään pyytämässä.

– Tarina perustuu liioitteluun vailla ymmärrystä tilanteesta tai politiikasta, hän jatkaa.

Newsweekin artikkelin on lytännyt myös muun muassa entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston yksikönjohtajana ja professorina nykyisin toimiva Alexander Stubb.

Hän toteaa Twitterissä, että amerikkalaislehdestä on valitettavasti tullut uutisväline, joka levittää valeuutusia ja disinfromaatiota klikkien toivossa.

– Tämä esimerkki on suoraan [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin pelikirjasta. Surullista todellisuutta, Stubb sanoo.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) selvitti perjantaina Verkkouutisille, että Suomi menee Naton jäseneksi täysimääräisesti ilman mitään rajoitteita tai varaumia. Hän vastasi vasemmistoliitosta esitettyihin väitteisiin ydinaseiden kieltämisestä Suomesta.

Häkkänen kuvaili haastattelussa olevansa millimetrintarkasti tasavallan presidentti Sauli Niinistön linjalla.

– Ja ymmärtääkseni myös pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin sekä kokoomus ja keskusta ovat tätä mieltä, että Suomi menee täysimääräisesti Natoon jäseneksi ymmärtäen, että ydinaseet ovat jatkossa osa meidän turvallisuuspolitiikkaamme, hän totesi.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja korosti kuitenkin, ettei ydinaseiden sijoittaminen ole pöydällä ja kehotti panemaan jäitä hattuun.

– Mitä tulee ydinaseiden fyysiseen sijoittamiseen, on täysin epätodennäköistä, että niitä edes tarjottaisiin varsinkaan Venäjän rajanaapureille. Se ei ole millään tavalla realistista tai todennäköistä.

