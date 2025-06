USA:ssa muhii veropommi, joka voi olla sijoittajille vielä tullejakin rajumpi

Yhdysvalloissa republikaanien kongressiin tuomassa budjettiesityksessä muhii ulkomaisia sijoittajia vaaniva lauseke. Niin sanottu ”pykälä 899″ antaisi valtiovarainministerille vallan verottaa korkoja, osinkoja ja vuokria, jotka virtaavat ulkomaalaisille maihin, joiden verojärjestelmät ovat lain mukaan ”epäreiluja”, uutisoi The Economist.

Verokanta alkaisi 5 prosentista, mutta voisi nousta jopa 20 prosenttiin. Tämä voisi tarkoittaa alhaisempia tuottoja Yhdysvaltoihin sijoittaville ulkomaisille eläkerahastoille, hallituksille ja yksityissijoittajille. Myös Yhdysvalloissa toimivat yritykset joutuisivat kohteeksi, kun ne tilittävät voittojaan. Erillinen lauseke verottaisi muiden kuin USA:n kansalaisten Yhdysvalloista tekemiä rahansiirtoja 3,5 prosentin verokannalla.

Economistin mukaan kyseessä on kauppasodan uusi huolestuttava rintama, koska Yhdysvallat on hyvin riippuvainen ulkomaisista investoinneista. Ulkomaalaiset omistavat 62 biljoonan dollarin (noin 5400 miljardia euroa) arvosta amerikkalaisia ​​omaisuuseriä (mukaan lukien johdannaiset), kun taas yhdysvaltalaiset omistavat ulkomailla vain 36 biljoonaa dollaria (noin 3200 miljardia euroa) omaisuuseriä.

Talouslehti muistuttaa, että Yhdysvaltain nettovarallisuusasema – eli ulkomaille suuntautuvien varojen ja ulkomaisten velkojen erotus – on -90 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on rikkaiden maiden pienin. Kolmasosa Yhdysvaltojen valtionvelasta on ulkomaalaisten hallussa.

Presidentti Donald Trumpin ajaman veropaketin mukaan veronalennuksia jatketaan ja liittovaltion vuotuinen lainanotto nousisi lähivuosina 6-7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Economistin mukaan valtion joukkovelkakirjat todennäköisesti vapautetaan pykälästä 899, mutta ulkomaalaiset sijoittajat saattavat perustellusti miettiä, voivatko säännöt muuttua tulevaisuudessa.

Lakiehdotus olisi vastoin presidentin ilmaisemaa halua saada ulkomaiset yritykset rakentamaan tehtaita Yhdysvaltoihin.

– Miksi he rakentaisivat, jos yritysten ja heidän ulkomaisen henkilöstönsä on maksettava korkea hinta kotiuttaakseen rahaa kotimaihinsa? Economist huomauttaa.

Eräiden arvioiden mukaan pykälä 899 on vain neuvotteluväline, koska toiset maat ovat ensin aloittaneet verosodan USA:ta vastaan hyökkäämällä suurten amerikkalaisten teknologiajättien kimppuun ”digitaalisten palveluiden veroilla”. Ehdotettu laki kohdistuisi siksi erityisesti näihin sääntöihin, eikä antaisi presidentti Trumpille vapaita käsiä.