USA:ssa mellakoita – paikalle 2000 kansalliskaartin sotilasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähettää ainakin 2 000 kansalliskaartin sotilasta Kalifornian Los Angelesiin, jossa mellakoiksi muuttuneet mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kaksi päivää. Taustalla ovat viranomaisten karkotusoperaatioiden herättämä vastustus.

Valkoisen talon mukaan maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n agentit tarvitsevat tukea. Kansalliskaarti suojelee lisäksi liittovaltion omaisuutta.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom arvosteli päätöstä ja kutsui sitä tahallisen provokatiiviseksi. Donald Trumpin hallinto on avrostellut demokraattijohtoisen osavaltion ja kaupungin päättäjiä riittämättömistä toimista.

Mielenilmaukset alkoivat viikonloppuna Los Angelesin keskustassa ja sen eteläpuolella sijaitsevassa Paramountissa.

George Washington -yliopiston professori Laura Dickinson pitää Valkoisen talon toimintaa erittäin poikkeuksellisena

– On epäselvää, minkä juridisen auktoriteetin nojalla hän lähettää joukkoja, professori Wall Street Journalille.

Jos Trump vetoaa vuodelta 1807 peräisin olevaan Insurrection Act -lakiin, pitäisi hänen tehdä tätä perusteleva ilmoitus. Los Angelesin tilanne ei ole professorin mukaan niin levoton, että tähän pitäisi turvautua.

Kuvernööri Newsomin mukaan kansalliskaartin lähettäminen on tarpeetonta.

– Liittovaltio ottaa ohjat Kalifornian kansalliskaartilta ja lähettää 2 000 sotilasta Los Angelesiin. Ei sen takia, että sieltä puuttuisi poliiseja, vaan koska he haluavat spektaakkelin, Newsom kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän arvosteli myös puolustusministeri Pete Hegsethin uhkausta lähettää paikalle aktiivipalveluksessa olevia merijalkaväen sotilaita.

– Tämä on häiriintynyttä käytöstä, Newsom hämmästelee.

The Secretary of Defense is now threatening to deploy active-duty Marines on American soil against its own citizens.

The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle.

Don't give them one.

Never use violence. Speak out peacefully.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025