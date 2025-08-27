USA:n vaikutusoperaatiot Grönlannissa herättivät huolen Tanskassa

Tanskan ulkoministeriö on kutsunut Yhdysvaltain Tanskan-lähettilään kuultavaksi keskiviikkona sen jälkeen, kun Tanskan yleisradioyhtiö raportoi useiden amerikkalaisten miesten yrittäneen suorittaa ”vaikutusoperaatioita” Grönlannissa, kertovat kansainväliset mediat.

Tanskan yleisradioyhtiö DR:n tekemän tutkimuksen mukaan ainakin kolme amerikkalaista, joilla on ”yhteyksiä” Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin, on suorittanut aktiivisia operaatioita Grönlannissa. Tämä on herättänyt huolta siitä, että he saattavat pyrkiä vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja edistämään Trumpin halua liittää Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja.

Grönlanti on Tanskan itsehallintoalue. Trump on toistuvasti todennut haluavansa liittää saaren Yhdysvaltoihin väittäen, että se on tarpeen turvallisuussyistä. Sekä Grönlanti että Tanska vastustavat ajatusta jyrkästi.

– Olemme tietoisia siitä, että ulkomaiset toimijat osoittavat edelleen kiinnostusta Grönlantia kohtaan ja sen asemaa osana Tanskan kuningaskunnassa. Siksi ei ole yllättävää, jos koemme ulkopuolisia yrityksiä vaikuttaa kuningaskunnan tulevaisuuteen, Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen sanoi keskiviikkona antamassaan lausunnossa.

DR:n mukaan kolme miestä oli suorittanut operaatioita yrittääkseen ”soluttautua Grönlannin yhteiskuntaan”.

Yksi asiaan liittyneistä amerikkalaismiehistä on laatinut listan Trumpin kannattajista Grönlannissa tavoitteenaan myöhemmin värvätä heidät perustamaan separatistisen liikkeen saarelle, DR raportoi.

Kaksi muuta miestä on ottanut yhteyttä poliitikkoihin, liikemiehiin ja muihin kansalaisiin, mikä on saanut viranomaiset huolestumaan siitä, että heitä voitaisiin käyttää Trumpin tavoitteen tukemiseen liittää alue Yhdysvaltoihin, DR raportoi.

– Kaikki yritykset puuttua Tanskan sisäisiin asioihin ovat tuomittavia, Rasmussen sanoi keskiviikon lausunnossaan.