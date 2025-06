USA:n ulkoministeri: Emme halua kiristää Venäjä-pakotteita

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvallat ei tue Venäjä-pakotteiden kiristämistä.

Rubio sanoi Politico-lehdelle tänään Nato-kokouksen yhteydessä, että presidentti Donald Trump vastustaa Euroopan vaatimuksia Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämisestä, jotta olisi mahdollisuus neuvotella rauhansopimuksesta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja muut Euroopan johtajat ovat toivoneet voivansa vakuuttaa Trumpin Haagissa siitä, että pakotteita tulee tiukentaa, etenkin kun Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti torjunut Yhdysvaltojen yritykset neuvotella tulitauko Ukrainaan.

– Jos teemme, kuten kaikki täällä haluavat meidän tekevän eli muserramme heidät [Venäjän] lisäpakotteilla, niin luultavasti menetämme keskusteluyhteyden puhua tulitauosta ja kuka heille sitten puhuu, Rubio selitti.

Hänen mukaansa Trump tietää kyllä ”oikean ajan ja paikan” uusille taloustoimille ja hallinto työskentelee yhdessä kongressin kanssa, jotta se antaa Trumpille riittävästi jouston varaa. Kongressi on suunnittelut sekä republikaani- että demokraattipuolueiden yhteistä hanketta ”murskaavista” Venäjä-pakotteista.

Rubion mukaan uudet pakotteet tarkoittavat, että ikkuna keskustella Moskovan kanssa todennäköisesti sulkeutuu.

– Jos hän [Trump] asettaa ne, se on sama kuin myöntää, että [Ukrainan tilannetta] ei neuvotella lähiaikoina.

Rubion mukaan Yhdysvallat edelleen haluaa Venäjän neuvottelupöytään, ”jos mahdollista”.

Tulitaukoneuvottelut ovat olleet jumissa ja Moskovan vaatimukset pikemminkin kasvussa kuin laskussa.

Rubion mukaan Kremlissä uskotaan, että Venäjä voi saavuttaa alueelliset tavoitteensa taistelukentällä – vaikka Washington ei näe asiaa niin.

– Käsityksemme on, että venäläiset yrittävät saavuttaa taistelukentällä sen, mitä he ovat vaatineet neuvottelupöydässä, eli että tietyillä [Ukrainan] alueilla säilyy heidän hallintonsa rajat ja niin edelleen. Me uskomme, että se tulee olemaan heille paljon vaikeampaa kuin he luulevat.